Μίκης Θεοδωράκης: Στο “Πρωινό” ο ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών μετά την δικαστική απόφαση

Τι είπε στο "Πρωινό" μετά τη δικαστική απόφαση που έκανε σεβαστή η τελευταία του επιθυμία του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη.

Δεκτή έγινε το πρωί της Τρίτης, από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας, στο σύνολό της, η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενός εκ των δύο εκτελεστών της τελευταίας επιθυμίας του Μίκη Θεοδωράκη.

Μετά την απόφαση που εξέδωσε το δικαστήριο απαγορεύει στην κόρη του εκλιπόντος, στο γιο του και τη χήρα του να έχουν οποιαδήποτε ανάμειξη στη διαδικασία διοργάνωσης της κηδείας του, ο ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών, Πάνος Σκλιας μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

Ο κ. Σκλιάς δήλωσε ότι "η απόφαση του δικαστηρίου είναι σεβαστή", ωστόσο έκανε γνωστό πως "η διαδικασία της κηδείας του Μίκη Θεοδωράκη είχε ετοιμαστεί έξι μήνες πριν".

