Ο ΑΝΤ1 στην Ρόδο: “βούλιαξε” από τουρίστες το νησί (βίντεο)

Πέραν πάσης προσδοκίας συνεχίζει να κινείται η τουριστική σεζόν, όπως ανέφεραν οι αρμόδιοι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 που μεταδόθηκε απευθείας από το “νησί των Ιπποτών”.

Του Γιώργου Γρηγοριάδη

Καλοκαίρι προ πανδημίας θυμίζει η φετινή τουριστική σεζόν για τα Δωδεκάνησα. Εκατομμύρια επισκέπτες έκαναν διακοπές στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, που βούλιαξε, ιδίως Ιούλιο και Αύγουστο.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, που την Τρίτη μεταδόθηκε απευθείας από το «νησί των Ιπποτών», ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος είπε πως «μέχρι τις 31 Αυγούστου έχουμε ξεπεράσει τα 2,2 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις μόνο. Σε αυτές δεν υπολογίζουμε ακτοπλοΐα, που ‘χει να κάνει με εκατομμύρια κόσμου».

Με τους καλύτερους οιωνούς μπήκε και ο Σεπτέμβριος. Οι κρατήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, με τον «τελευταίο μήνα της σεζόν», οι πληρότητες στα ξενοδοχεία να αγγίζουν το 90%, όταν πέρσι την ίδια περίοδο κυμάνθηκαν στο 50%.

Πολύ πιο γαλαντόμοι αποδείχτηκαν φέτος οι τουρίστες, με την μέση δαπάνη ανά άτομο να είναι αυξημένη κατά 80%, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Όπως λέει ο Γιώργος Χατζημάρκος στον ΑΝΤ1, αυτό είχε ως αποτέλεσμα «μέχρι τα τέλη Αυγούστου, η συντριπτική πλειοψηφία των νησιών να έχει «πιάσει» τα επίπεδα της οικονομίας του 2019».





"Άλμα" στις αφίξεις επισκεπτών από τις ΗΠΑ

Οι πολλές απευθείας πτήσεις από Αμερική προς το «Ελευθέριος Βενιζέλος», εκτίναξαν φέτος τις αφίξεις των Αμερικανών που προτίμησαν κυρίως το Αιγαίο, σύμφωνα με τα στοιχεία, μοιράζοντας τις διανυκτερεύσεις τους σε διάφορα νησιά.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, «η Ελλάδα θα συνεχίσει να δέχεται επισκέπτες από τις ΗΠΑ έως το τέλος της τουριστικής περιόδου».

Ο Γρηγόρης Τάσσιος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων, δηλώνει πως ο κλάδος «αισιοδοξεί ότι μπορούμε να έχουμε ό,τι καλύτερο και το Σεπτέμβριο και το «ταμείο» τον Οκτώβριο να μας κάνει να χαμογελάσουμε, ενόψει και του 2022».

Οι Ευρωπαίοι προτίμησαν Ιόνιο

Εν τω μεταξύ, στα επίπεδα του 2019 κινούνται οι αφίξεις Ευρωπαίων τουριστών που συνεχίζουν να καταφθάνουν στο Ιόνιο.

Όπως λέει στον ΑΝΤ1, η Μερόπη Υδραίου, Δήμαρχος της Κέρκυρας, «τα ενδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι και το Σεπτέμβριο θα πάμε πάρα πολύ καλά κι ευελπιστούμε, με σύμμαχο τον καλό καιρό, να κρατήσει η τουριστική σαιζόν και τον Οκτώβριο΄, ώστε όσες περισσότερες μέρες είναι δυνατόν, να δουλέψουν οι επιχειρήσεις».

Οι επιχειρηματίες του τουρισμού «ποντάρουν» και στους επισκέπτες της τελευταίας στιγμής¨, που εκμεταλλεύονται προσφορές και κλείνουν πακέτα σε διάφορους προορισμούς.

