US Open: η Σάκκαρη έχασε από την Ραντουκάνου

Σπουδαία διαδρομή στο τουρνούα από την Ελληνίδα τενίστρια, η οποία έφθασε μία ανάσα πριν από τον τελικό.

Δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό του UP Open η Μαρία Σάκκαρη, καθώς ηττήθηκε στις "4" από την νεαρή Έμα Ραντουκάνου.

Η Σάκκαρη έχασε με 2-0 σετ (6-1, 6-4) και αποκλείστηκε απο τον τελικό, στον οποίο θα είναι παρούσα η 18χρονη Βρετανίδα, που εντυπωσίασε με την απόδοση της, σε όλη την διάρκεια του τουρνοιυά.

Η Βρετανίδα πρωταθλήτρια έφτασε έως τον τελικό χωρίς να χάσει σετ και θα διεκδικήσει το τρόπαιο για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Εκεί θα αντιμετωπίσει την 19χρονη Λέιλα Φερνάντεζ από τον Καναδά, η οποία προκρίθηκε μετά απο έναν δραματικό ημιτελικό, όπου κέρδισε με 2-1 σετ (7-6. 4-6, 6-4) την Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα, Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν μπήκε καλά στο πρώτο σετ, γεγονός που έδωσε μεγάλο ψυχολογικό αβαντάζ στην αντίπαλό της.

Η δεύτερη παρουσία της Σάκκαρη σε ημιτελικό Grand Slam αναμφίβολα αποτελεί μεγάλη επιτυχία και αποδεικνύει ότι έχει όλο το μέλλον μπροστά της