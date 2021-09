Πολιτική

Χαρδαλιάς: στην Πολιτική Προστασία αφήνω ένα κομμάτι της καρδιάς μου (βίντεο)

Λύγισε ο Νίκος Χαρδαλιάς στην τελετή παράδοσης - παραλαβής στην Πολιτική Προστασία.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς αποχαιρέτησε σήμερα στην Πολιτική Προστασία, με τους Χρήστο Στυλιανίδη και Ευάγγελο Τουρνά να αναλαμβάνουν καθήκοντα στο νεοσύστατο υπουργείο, ενώ έκδηλη ήταν η συγκίνησή του κατά την τελετή παράδοσης – παραλαβής.

«Θέλω να καταθέσω μέσα από τα βάθη της ψυχής μου, την ευγνωμοσύνη μου στα στελέχη της ΓΓΠΠ, που άοκνα, με γενναιότητα, αφοσίωση, υψηλή αίσθηση καθήκοντος και επαγγελματισμού, ήταν εκεί δίπλα στον άνθρωπο, δίνοντας και δένοντας χέρια σαν φράκτη ακλόνητο σε κάθε κίνδυνο και απειλή» ανέφερε αρχικά ο νέος υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.

Είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ «σε όλους εσάς τους μαχητές εδώ μέσα και έξω» ενώ ένιωσε ένα «σφίξιμο στο στομάχι», που φεύγει από το πόστο του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, μετά από «112 εβδομάδες, 784 ημέρες, 107.876 χιλιόμετρα προσπάθειας σε 64 ταξίδια στη χώρα και 10 στο εξωτερικό» για τις ανάγκες της χώρας.

«Αποχαιρετώ την Πολιτική Προστασία. Αποχωρώ και σας παραδίδω τον Φάρο, τον Άτλαντα, τον Προμηθέα, μια σύγχρονη δομή με πόρους και υποδομές. Αφήνω πίσω ένα μεγάλο κομμάτι της καρδιάς μου, η οποία όμως ποτέ δεν λύγισε, ποτέ δεν ''κότεψε'', δεν τρόμαξε σε φλόγες, πρωτόγνωρες κρίσεις, μοναδικούς κινδύνους, απειλές και ξενύχτια» συμπλήρωσε.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στον Σωτήρη Τσιόδρα, τονίζοντας πως ήταν συνοδοιπόροι στα δύσκολα, ενώ έγινε ένας καλός και αγαπημένος φίλος του, που έχει ξεχωριστές και απαράμιλλες αρετές, ήθος αφοσίωση ενώ τον έκανε και καλύτερο άνθρωπο.

«Αφήνω πίσω μου αυτό που αγάπησα, υπηρέτησα και αφοσιώθηκα» ανέφερε με τη φωνή του να τρέμει και θέλησε να διαβεβαιώσει πως «είμαι έτοιμος να αναλάβω τις νέες ευθύνες μου, τις προκλήσεις και τα καθήκοντά μου με το ίδιο σθένος και αυταπάρνηση, σε άλλο νευραλγικό πόστο για την πατρίδα».

Επίσης, όπως είπε αισθάνεται χαρούμενος που αναλαμβάνουν δύο «εξαιρετικοί και πλούσιοι σε εμπειρίες και γνώσεις άνθρωποι» αναφερόμενος στους κ.κ. Στυλιανίδη και Τουρνά ενώ «θα βρίσκομαι δίπλα στην προσπάθειά σας».

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Στυλιανίδης είπε πως «εδώ έχει επιτελεστεί ένα μεγάλο έργο για την Ελλάδα. Η κληρονομιά του Νίκου Χαρδαλιά είναι το πάθος του και αυτή η οικογένεια που θα συνεχίσει ετσι ακριβώς όπως είναι» και πρόσθεσε «πρέπει να συνεχίσουμε το έργο και να ενισχύσουμε την πρόληψη. Θα μείνουμε ως οικογένεια διατηρώντας το πάθος του Νίκου Χαρδαλιά. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει προτυπο για όλη την Ευρώπη»

«Αισθάνομαι βαριά την ευθύνη αυτή που αναλαμβάνω», είπε παίρονοντας τον λόγο ο Ευάγγελος Τουρνάς και αναφερόμενος στον Νίκο Χαρδαλιά τόνισε πως «κατάφερε να κάνει μια ομάδα, μια εξαιρετική ομάδα όπου ο καθένας μπορεί να κάνει τη διαφορά».

Ο Χρήστος Στυλιανίδης δώρισε στον Νίκο Χαρδαλιά μια πλακέτα με στεφάνι και ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ένα κράνος.

