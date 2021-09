Life

Για τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη που έφυγε από την ζωή και το μεγάλο έργο που άφησε πίσω του μίλησε στον ΑΝΤ1 ο Τάκης Ζαχαράτος.

Για τον Μίκη Θεοδωράκη που έφυγε από την ζωή, το σπουδαίο έργο του και την παρακαταθήκη που άφησε μίλησε ο Τάκης Ζαχαράτος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, που μεταδόθηκε ζωντανά από τον Βόλο.

Όπως είπε ο Τάκης Ζαχαράκης, «ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο» και πρόσθεσε ότι «με τον δικό του μοναδικό τρόπο έβαλε την ποίηση στα σπίτια όλων των Ελλήνων».

«Είναι αθάνατος. Για μένα δεν είναι απώλεια γιατί αυτοί οι σπουδαίοι, οι γίγαντες οι μύθοι δεν πεθαίνουν ποτέ. Το έργο τους μένει πάντα. Θα μας συντροφεύει πάντα», τόνισε, σημειώνοντας ότι «είναι ευκαιρία και το υπουργείο Πολιτισμού και το υπουργείο Παιδείας να διδάσκει την ζωή του Μίκη Θεοδωράκη από το νηπιαγωγείο και μετά».

«Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να ξεχνιούνται, ούτε μπορούν να ξεχαστούν, αλλά θα πρέπει πάντα να υπενθυμίζεται το μεγαλείο και το τι έχουν πετύχει αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί είναι η ιστορία μας, η κληρονομιά μας και είμαστε πραγματικά πολύ τυχεροί που αυτή η Γη γέννησε τέτοιους σπουδαίους ανθρώπους», είπε ακόμα ο Τάκης Ζαχαράτος.

