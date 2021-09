Πολιτική

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: η συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού (βίντεο)

Απαντήσεις για όλους και για όλα από τον Πρωθυπουργό, μετά την ομιλία το βράδυ του Σαββάτου και τις ανακοινώσεις για ελαφρύνσεις φόρων και μέτρα στήριξης κατηγοριών πολιτών.

Σε απευθείας μετάδοση προβλήθηκε από τον Ant1news.gr η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού, το μεσημέρι της Κυριακής, μετά από την ομιλία το βράδυ του Σαββάτου, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.

Οι εξαγγελίες του Σαββάτου

Εν τω μεταξύ, πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων, με φορολογικές ελαφρύνσεις για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς και κίνητρα για τους νέους, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 85ης ΔΕΘ. Παράλληλα, έθεσε πιο ψηλά τον πήχη για την ανάπτυξη, γνωστοποιώντας πως ο νέος στόχος είναι ανάπτυξη 5,9% για το 2021 αντί για 3,6%.

Σε σημερινές του δηλώσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, αναλυοντας τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «το 80% της αύξησης του ρεύματος θα καλύπτεται από το κράτος», σημειώνοντας ότι τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας θα δώσουν μια ανάσα στους πολίτες και σημαντικά κίνητρα στη νέα γενιά, είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.



Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός στην δέσμη μέτρων για φοροελαφρύνσεις και ενισχύσεις κοινωνικών ομάδων, η Κυβέρνηση προχωρά σε μείωση του επιστρεφόμενου ποσού για δύο στους τρεις δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.



Ακόμα, θα υπάρξει αναμόρφωση στο πλαίσιο της φορολοταρίας, με τον πρωθυπουργό να προαναγγέλλει μάλιστα και «εορταστική φορολοταρία» την περίοδο των Χριστουγέννων, ενώ δίνονται επιπλέον φορολογικά κίνητρα για τη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

