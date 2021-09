Πολιτική

Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Ο Δένδιας 14 Οκτωβρίου στις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενημέρωση του Αλέξανδρου Παπαϊωάννου για το ταξίδι του Νίκου Δένδια στις ΗΠΑ. Δεν προβλέπεται συνάντηση με τον Τσαβούσογλου.



Στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται, εκτός απροόπτου, να μεταβεί ο υπουργός Εξωτερικών στις ΗΠΑ, προκειμένου να υπογράψει την ανανεωμένη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

Θα συμμετάσχει ακόμη στο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ, ο οποίος θα λάβει χώρα για πρώτη φορά με φυσική παρουσία μετά τον Οκτώβριο του 2019, που είχε πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Αναμένεται ακόμη να υπάρξει συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, 'Αντονι Μπλίνκεν.

Όσον αφορά την συμφωνία, ο κ. Παπαϊωάννου επεσήμανε πως «έχει υποβληθεί αίτημα από την αμερικανική πλευρά να είναι πενταετούς διάρκειας, κάτι που αντιμετωπίζεται βεβαίως θετικά από την πλευρά μας, στο πλαίσιο των εξαιρετικών διμερών σχέσεων, αλλά και με την προοπτική να υπάρχει μια σταθερότητα». Σημείωσε ακόμη, πως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται μεταξύ των αρμοδίων υπουργείων Εξωτερικών και 'Αμυνας των δύο χωρών.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών επεσήμανε πως οι επαφές του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, τόσο στην Αθήνα, όσο και στο εξωτερικό, εντάσσονται στο πλαίσιο μιας στρατηγικής, της οποίας «κοινός στόχος και όραμα αποτελεί πάντα η διασφάλιση της ασφάλειας, της ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή, τόσο στα Δυτικά Βαλκάνια, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής». «Αφορά την ενίσχυση των στρατηγικών και εταιρικών σχέσεων με τους παραδοσιακούς μας συμμάχους και εταίρους, στο πλαίσιο τόσο της ΕΕ, αλλά βεβαίως και με τις ΗΠΑ», τόνισε.

Αναφέρθηκε ακόμη στην πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου της επιτροπής εξωτερικών σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ, καθώς και των γερουσιαστών Μέρφι και Όσοφ, στο επίκεντρο των οποίων βρέθηκαν η ενδυνάμωση της διμερούς στρατηγικής σχέσης, καθώς και οι εξελίξεις, ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή, «περιοχή όπου συντελούνται σημαντικές αλλαγές-ανακατατάξεις με την υλοποίηση των συμφωνιών του Αβραάμ, αλλά και της απειλητικής εξάπλωσης του εξτρεμισμού».

Επεσήμανε ακόμη, πως «η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους τομείς, και στο πλαίσιο αυτό συμμετέχει ενεργά στα ευρωπαϊκά δρώμενα».

Δεν προβλέπεται συνάντηση με τον Τσαβούσογλου

Στη Νέα Υόρκη θα βρίσκεται από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, για την εβδομάδα υψηλού επιπέδου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, παρουσιάζοντας το μέχρι στιγμής πρόγραμμα του κ. Δένδια.

Το πρόγραμμα των διμερών επαφών είναι ακόμη υπό διαμόρφωση, επισήμανε, όμως ενδεικτικά αναμένεται να συναντηθεί με τους ομολόγους του, με χρονολογική σειρά, των: Γκάμπια, Κόστα Ρίκα, Κύπρος, Αλγερία, Κιργιζία, Παναμά, Αρμενίας, Αιγύπτου και Γκάνας, καθώς και με τον υπουργό Βιομηχανίας των ΗΑΕ.

Ο κ. Παπαϊωάννου επισήμανε πως δεν έχει υπάρξει αίτημα και δεν προβλέπεται συνάντηση του Έλληνα ΥΠΕΞ με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στη Νέα Υόρκη. Σημείωσε ακόμη πως ενδέχεται να υπάρξει μια τριμερής Ελλάδας- Κύπρου-Αιγύπτου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Ακόμη, τη Δευτέρα ο κ. Δένδιας αναμένεται να συμμετάσχει σε συνάντηση των ΥΠΕΞ της ΕΕ.

Την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου θα χαιρετίσει διαδικτυακά την εκδήλωση για την παρουσίαση του εθνικού στρατηγικού σχεδίου εξωστρέφειας. Στην εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θα απευθύνει ομιλία ο υφυπουργός για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης, ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Γιάννης Σμυρλής θα παρουσιάσει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας, ενώ θα ακολουθήσει χαιρετισμός του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η περαιτέρω προώθηση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας, αλλά και η ευρύτερη ενίσχυση της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό, ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου.

Την Τετάρτη, ο κ. Δένδιας θα συμμετάσχει, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην 10η υπουργική συνάντηση της Κοινότητας Δημοκρατιών, η οποία διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Ρουμανίας.

Νωρίτερα σήμερα, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον νέο γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου και στη συνέχεια με τον πρέσβη των ΗΑΕ Σουλεϊμάν Χάμιντ Σάλεμ Αλ Μαζρούι. Σήμερα το βράδυ θα απευθύνει χαιρετισμό στα εγκαίνια της έκθεσης της υπηρεσίας διπλωματικού και ιστορικού αρχείου του ΥΠΕΞ, η οποία διοργανώνεται με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Την Παρασκευή θα δεχθεί στο ΥΠΕΞ τους πρέσβεις των χωρών της ASEAN (Βιετνάμ, Ινδονησία, Ταϊλάνδη και Φιλιππίνες). Ενδέχεται ακόμη να συναντηθεί με τον Πορτογάλο ομόλογό του, ο οποίος θα βρίσκεται στην Αθήνα για τη Σύνοδο Κορυφής των MED-9, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της χώρας του.

Στις 28 Σεπτεμβρίου αναμένεται να μεταβεί στην Πολωνία, ενώ στις 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να συναντηθεί στην Αθήνα με την γενική γραμματέα του Regional Cooperation Council. Υπενθυμίζεται εν προκειμένω ότι η Ελλάδα ασκεί την προεδρία της πρωτοβουλίας για τη συνεργασία στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη μέχρι τον Ιούλιο του 2022.

Ειδήσεις σήμερα:

Κυπριακό: Μητσοτάκης - Στεφάνου έστειλαν νέο μήνυμα στην Τουρκία

Πέθανε η Γεωργία Παπαδοπούλου

Δολοφονία στο Μιντιλόγλι: Δις ισόβια στους δράστες της αιματηρής ληστείας