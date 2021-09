Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Πηγή κινδύνου και πολλαπλασιαστής της πανδημίας η κυβέρνηση

"Πυρά" του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση για την διαχείριση της πανδημίας, ενώ την ίδια ώρα πηγές του κόμματος κάνουν λόγο για "απάτη με το δήθεν πακέτο ελαφρύνσεων".



«Την πιο δύσκολη στιγμή για την εξέλιξη της πανδημίας και ενώ η χώρα μας σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ECDC είναι στο "κόκκινο", καθώς είναι 2η σε κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους και 2η σε θανάτους ανά 1.000.000 κατοίκους σε όλη την Ευρώπη, η κυβέρνηση φαίνεται να βρίσκεται σε σύγχυση και να αποτελεί από μόνη της πηγή κινδύνου και πολλαπλασιαστή της πανδημίας», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

«Χθες το πρωί ανακοινώθηκε ότι τα κρούσματα στα παιδιά είναι 1.000-1.500, ενώ λίγο αργότερα ο υφυπουργός Γ. Γεωργαντάς είπε ότι είναι 710 και το απόγευμα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 805», σημειώνει η αξιωματική αντιπολίτευση, επισημαίνοντας ότι «χθες ανακοινώθηκαν 900.000 self test μαθητών, ενώ ο μαθητικός πληθυσμός αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο». «Συνεπώς με βάση όσα επισήμως ανακοινώνει η κυβέρνηση, στα σχολεία μας σχεδόν ένας στους δυο μαθητές δεν ελέγχεται», τονίζει.

Εξάλλου, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηλιτεύει «το αλαλούμ για την πρόσβαση των παιδιών, 12-17 ετών, στους κλειστούς χώρους εστίασης», το οποίο όπως λέει «αναδεικνύει ότι στη κυβέρνηση δεν επικοινωνούν ούτε οι υπουργοί μεταξύ τους». «Η αρχική ΚΥΑ απαγόρευε την πρόσβαση των παιδιών και χθες τελικά ανακοινώθηκε ότι επιτρέπεται η πρόσβαση με rapid test. Για τα ίδια παιδιά, ωστόσο, στα σχολεία επαρκούν τα self test μειωμένης αξιοπιστίας, σύμφωνα με την κυβέρνηση», συμπληρώνει και σχολιάζει πως «η κ. Κεραμέως δήλωνε έκπληκτη για την αλλαγή, ενώ ο κ. Γεωργιάδης υποστήριζε στα κανάλια ότι δεν υπήρξε καμία αλλαγή, παρότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε ήδη προαναγγείλει την κοινή υπουργική απόφαση».

«Με δυο λόγια αλαλούμ», επαναλαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και διερωτάται: «Είναι ζήτημα ανικανότητας; Είναι ζήτημα έλλειψης συντονισμού;».

«Ό,τι και να ισχύει, ένα είναι το σίγουρο: Η κυβέρνηση αυτή είναι πια πηγή κινδύνου για την ελληνική κοινωνία και η υπόθεση της δημόσιας υγείας είναι πολύ σοβαρή για να τη χειρίζονται τόσο ανεύθυνοι υπουργοί με τόση αβάσταχτη ελαφρότητα», καταλήγει.

"Oι διαρροές για νέες παροχές επιβεβαιώνουν την «απάτη με το δήθεν πακέτο ελαφρύνσεων» της ΔΕΘ "

Παράλληλα, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ σχολιάζουν τις «διαρροές του Μεγάρου Μαξίμου για νέες παροχές, τρεις μόλις μέρες μετά τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ», υπογραμμίζοντας ότι «επιβεβαιώνουν τέσσερα πράγματα».

Αρχικά, τονίζουν ότι επιβεβαιώνεται πως «αποκαλύφθηκε η απάτη του κ. Μητσοτάκη με το δήθεν πακέτο ελαφρύνσεων, που δεν ήταν παρά επανάληψη μέτρων που είναι σε ισχύ και νέα μέτρα υπέρ των οικονομικά ισχυρότερων».

Επιπλέον, ότι «δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο για το θέμα που απασχολεί και φτωχοποιεί εργαζόμενους και νοικοκυριά, δηλαδή την ακρίβεια και την εκτόξευση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, φθάνοντας μάλιστα στο σημείο χθες σε άτυπη ενημέρωση στο Μέγαρο Μαξίμου να ζητήσει από οικονομικούς συντάκτες να μην γράφουν για την έκρηξη ανατιμήσεων!».

«Ότι η κοροϊδία για τους νέους με τα data και το επίδομα 600 ευρώ, το οποίο τελικά ήταν πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 100 ευρώ το μήνα για έξι μήνες, μάλλον επιδείνωσε την οργή των νέων για τον κ. Μητσοτάκη και τώρα επιχειρεί πάλι να τους εξευμενίσει τάζοντας "δωρεάν σπίτια"», προσθέτουν και τέλος, σχολιάζουν ότι «η φθορά του κ. Μητσοτάκη δεν έχει επιστροφή και σύντομα θα επιχειρήσει να δραπετεύσει για να σώσει ό,τι σώζεται».

