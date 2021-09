Οικονομία

Φορολογία: Μείωση ΦΠΑ και κατάργηση φόρων - Όλες οι αλλαγές που έρχονται

Ξαναγράφεται ο φορολογικός χάρτης. Ο Χρήστος Σταϊκούρας άνοιξε «παράθυρο» για νέες φοροελαφρύνσεις το 2022.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις επερχόμενες αλλαγές στον φορολογικό χάρτη. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει μία σειρά από παρεμβάσεις οι οποίες και θα τεθούν σε εφαρμογή το αμέσως προσεχές διάστημα και θα βελτιώσουν σε ένα σημαντικό βαθμό το διαθέσιμο εισόδημα των φορολογουμένων.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μάλιστα άνοιξε «παράθυρο» για νέες φοροελαφρύνσεις το 2022, εφόσον η πορεία της οικονομίας υπερβεί την πρόβλεψη για ανάπτυξη 5,9% το 2021.

Οι κυριότερες αλλαγές που έρχονται το αμέσως προσεχές διάστημα:

Αδήλωτα τετραγωνικά: Εν τω μεταξύ μέσα στις επόμενες ώρες ανοίγουν ξανά οι πύλες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΚΕΔΕ για τη δήλωση των ξεχασμένων τετραγωνικών. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν νέα ευκαιρία, πιθανότατα η τελευταία, μέχρι το τέλος του έτους να αποκαλύψουν στους δήμους τις αδήλωτες επιφάνειες των ακινήτων τους χωρίς τις αναδρομικές χρεώσεις (έως και 13 ετών) και τα σημερινά πρόστιμα που φθάνουν έως και 200%.

Όσοι προχωρήσουν στην υποβολή της δήλωσης των ξεχασμένων τετραγωνικών, πρέπει αυτή την φορά να καταβάλλουν προσαύξηση 20% στα οφειλόμενα τέλη της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι την ημέρα της υποβολής της δήλωσης.

Κατάργηση Φόρου στην Γονική Παροχή: Από την 1η Οκτωβρίου καταργείται ο φόρος για γονικές παροχές και δωρεές για περιουσία μέχρι 800.000 ευρώ ανά γονέα. Για παράδειγμα για μεταβίβαση ενός διαμερίσματος από τον πατέρα στην κόρη, αξίας 300.000 ευρώ, έπρεπε να πληρωθεί φόρος γονικής παροχής ύψους 1.000 ευρώ. Πλέον η συγκεκριμένη γονική δωρεά θα είναι αφορολόγητη. Επίσης για μεταβίβαση μέσω γονικής παροχής περιουσίας συνολικής αξίας 600.000 ευρώ, ο φόρος ανέρχεται σήμερα σε 16.500 ευρώ. Στο εξής ο φόρος θα είναι μηδενικός. Δωρεά 800.000 ευρώ από γονέα σε παιδί είχε σήμερα αυτοτελή φορολόγηση 10%, δηλαδή 80.000 ευρώ, ενώ στο εξής θα είναι μηδενικός ο φόρος. Το μέτρο αφορά γονικές παροχές και δωρεές για συγγενείς πρώτου βαθμού δηλαδή γονείς, παιδιά, ο σύζυγος, η σύζυγος, πεθερός, πεθερά.

ΕΝΦΙΑ: Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η άσκηση για την αλλαγή των συντελεστών φορολόγησης των ακινήτων, μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, την προσθήκη νέων περιοχών στο αντικειμενικό σύστημα, αλλά και την κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου. Δέσμευση της κυβέρνησης, ότι οι περισσότεροι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο, ενώ αυτοί που θα γλιτώσουν τον συμπληρωματικό φόρο θα καταβάλλουν υψηλότερο τέλος για τα ακριβά ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους. Σε κάθε περίπτωση το δημοσιονομικό αποτέλεσμα θα είναι ουδέτερο, δηλαδή όσα θα εισπραχθούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2021, τόσα θα μπουν στα κρατικά ταμεία και το 2022.

Εταιρικά κέρδη: Μειώνεται ο συντελεστής φορολογίας από το 24% στο 22%, για τα κέρδη των επιχειρήσεων.

Μείωση ΦΠΑ: Οι μειωμένοι συντελεστές επεκτείνονται στις μεταφορές, τον καφέ και μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους και το τουριστικό πακέτο έως τον Ιούνιο του 2022.

Γυμναστήρια - σχολές χορού: Μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ στα γυμναστήρια και τις σχολές χορού από 24% σε 13% από 1η Οκτωβρίου 2021 έως τον Ιούνιο του 2022.

Ηλεκτρονικές συναλλαγές: Από τον Ιανουάριο του 2022 και έως το 2025, το 30% των δαπανών που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως, εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων. Στις αποδείξεις που θα δίνουν έξτρα έκπτωση φόρου περιλαμβάνονται αυτές που αφορούν εργασίες υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, ελαιοχρωματιστή, οικιακές υπηρεσίες, υπηρεσίες καθαρισμού, υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, υπηρεσίες για βοήθεια ατόμων στο σπίτι, γυμναστήρια, σχολές χορού, ταξί, νομικές υπηρεσίες. Οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες θα μετρούν διπλά στο ελάχιστο όριο δαπανών 30% με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές: Από την 1η Οκτωβρίου 2021 μειώνεται κατά 50% ο φόρος στην συγκέντρωση κεφαλαίου. Οι ατομικές επιχειρήσεις δύνανται μέσω συμπράξεων να δημιουργήσουν νέο νομικό πρόσωπο ανώτερης μορφής, ώστε να υπόκεινται στην φορολογία των νομικών προσώπων με ευνοϊκούς όρους.

Για τις επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που συγχωνεύονται σε νέο νομικό πρόσωπο ή που συγχωνεύονται δια απορροφήσεως από υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, δημιουργώντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας, θα παρέχεται έκπτωση 30% επί του ποσού του οφειλόμενου φόρου για τρία έτη.

ΦΠΑ ζωικής παραγωγής: Μειώνεται σε μόνιμη βάση από 1η Οκτωβρίου 2021 το ΦΠΑ των ζωοτροφών που προορίζονται για ζωική παραγωγή από το 13% στο 6%.

