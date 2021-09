“Το Πρωινό” - Αθανασόπουλος: οι “Άγριες Μέλισσες” με κράτησαν στην υποκριτική (βίντεο)

Life

Τι αποκαλύπτει ο δημοφιλής “Γιάννος” της σειράς εποχής του ΑΝΤ1 για την απόφαση του να φύγει από τον χώρο και τον φόβο ότι θα τον “εγκλωβίσει” ο ρόλος που υποδύθηκε.

Για την παράσταση «Αρίστος» στην οποία συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με την Φιλαρέτη Κομνηνού μίλησε στο «Πρωινό» ο Ιωάννης Αθανασόπουλος, λέγοντας «είμαι πάρα πολύ χαρούμενος κάνω τρεις διαφορετικούς ρόλους, αναμετριέμαι σε τρία διαφορετικά πράγματα».

Όπως αποκάλυψε ο «Γιάννος» της σειράς «Άγριες Μέλισσες» του ΑΝΤ1, είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει την υποκριτική, καθώς «όταν δεν σου έρχονται τα πράγματα όπως επιθυμείς, έχοντας φτάσει σε μια ηλικία, είχα πάρει απόφαση να αφήσω την υποκριτική». Σημείωσε ότι μετά την συμμετοχή του στην σειρά του ΑΝΤ1 όλα άλλαξαν, τονίζοντας «τώρα βλέπω ότι τα πράγματα μάλλον έχουν έναν λόγο που γίνονται».

Όπως επεσήμανε πάντως, αν και έχει περάσει πολύς χρόνος από την συμμετοχή του ως «Γιάννος», «ακόμη φοβάμαι ότι ο ρόλος του Γιάννου μπορεί να με “εγκλωβίσει”. Ξέρω ότι ο άλλος δύσκολα θα σε εμπιστευτεί για κάτι άλλο, θα πει αφού είσαι καλός σε αυτό, σε θέλω για αυτό».

«Τώρα με τον κορονοϊό, λόγω του εγκλωβισμού στο σπίτι, είδα πολύ σκοτεινές πλευρές του εαυτού μου. Εκεί χρειάστηκα κάποια βοήθεια. Δεν ένιωθα κατάθλιψη, αλλά ένιωθα… χάλια. Μόνος μου τελικά βρήκα τα πατήματα μου», ανέφερε ακόμη στο «Πρωινό».

Τέλος, ερωτηθείς για τον Πέτρο Φιλιππίδη και τις δηλώσεις της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, ο Ιωάννης Αθανασόπουλος είπε «δεν έχουμε όλοι τον ίδιο βαθμό αδυναμίας. Καλό είναι να προσέχουμε όλοι στο τι λέμε έξω. Πρέπει να τα φιλτράρουμε, γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά, πολλοί άνθρωποι που έχουν υποστεί πράγματα».





