Φιλιππίνες – Πακιάο: ο αστέρας της πυγμαχίας θα είναι υποψήφιος Πρόεδρος

Ο θρυλικός «PacMan», είναι ένας από τους κορυφαίους πυγμάχους στην ιστορία, ο μοναδικός που κατέκτησε παγκόσμιους τίτλους σε οκτώ διαφορετικές κατηγορίες στα 26 χρόνια καριέρας του.

Ο αστέρας της πυγμαχίας Μάνι Πακιάο δήλωσε σήμερα ότι θα είναι υποψήφιος για πρόεδρος των Φιλιππίνων το επόμενο έτος, αποδεχόμενος την πρόταση υποψηφιότητας που έκανε το PDP-Laban, κυβερνών πολιτικό κόμμα στις Φιλιππίνες, κατά τη διάρκεια της εθνικής συνέλευσης της παράταξης.

«Είμαι μαχητής και θα είμαι πάντα μαχητής εντός και εκτός του ρινγκ», δήλωσε ο Πακιάο, 42 ετών, γερουσιαστής, σε ομιλία κατά τη διάρκεια της συνέλευσης. «Αποδέχομαι την υποψηφιότητά ως υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων».

Λίγες μέρες νωρίτερα το αντίπαλο κόμμα πρότεινε τον πρόεδρο Ροντρίγκο Ντουρέρτε, που το σύνταγμα του απαγορεύει να διεκδικήσει μία δεύτερη εξαετή θητεία, ως επιλογή του για αντιπρόεδρο και τον επί χρόνια βοηθό του, γερουσιαστή Κρίστοφερ «Μπονγκ» Γκο, ως υποψήφιο πρόεδρο.

Ο Πακιάο, άλλοτε στενός σύμμαχος του Ντουτέρτε, είχε δηλώσει ότι περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια πέσος (200 εκατομμύρια δολάρια) σε βοήθεια για πανδημία που προορίζονταν για φτωχές οικογένειες δεν έχουν καταγραφτεί.

Η σταυροφορία του κατά της διαφθοράς, έρχεται καθώς η Γερουσία ξεκίνησε έρευνα για υποτιθέμενη υπερτιμολόγηση ιατρικών προμηθειών και εξοπλισμού που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος αντιμετώπισης της πανδημίας.

Μάλιστα ο Πακιάνο αντέδρασε προειδοποιώντας με φυλακή τους διεφθαρμένους κυβερνητικούς αξιωματούχους, «Ο χρόνος σας τελείωσε!»

