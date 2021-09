Οικονομία

Σκρέκας για ηλεκτρικό ρεύμα: Έκπτωση για όλους, ανεξάρτητα από οφειλές (βίντεο)

Τι είπε ο Υπουργός Ενέργειας στον ΑΝΤ1 για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα και το νέο “Εξοικονομώ”.

«Για όλους τους καταναλωτές, θα υπάρχει επιδότηση που θα φαίνεται διακριτά στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος», τόνισε ο Υπουργός Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1. Παράλληλα, σημείωσε πως θα αφορά και τον μήνα Σεπτέμβριο, μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα υπάρξει επέκταση του μέτρου, εφόσον χρειαστεί.

Η έκπτωση θα είναι για όλους, ανεξάρτητα από τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Για ένα μέσο νοικοκυριό, η επιδότηση στο τετράμηνο θα είναι της τάξης των 33 ευρώ, ανέφερε ενδεικτικά ο κ. Σκρέκας. Ο Υπουργός προανήγγειλε ότι από τη νέα χρονιά θα μειωθεί και η χρέωση του ΑΔΜΗΕ.

Ξεκαθάρισε πως δεν θα καταργηθεί το Κοινωνικό Τιμολόγιο, αντίθετα θα παραμείνει και εφόσον χρειαστεί, θα διευρυνθεί. Για τον σκοπό αυτό, στόχος είναι η εξασφάλιση πόρων από το Ταμείο για την Ενεργειακή Μετάβαση.

Ερωτηθείς για τους ιδιώτες παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, ο κ. Σκρέκας είπε πως η επιδότηση «αφορά όλους τους καταναλωτές και όλους τους παρόχους». Άλλωστε, για αυτόν τον λόγο, έγινε και η σύσκεψη πρόσφατα, κατά την οποία ζητήθηκε «ένα μεγάλο τμήμα της εκτιμώμενης ανατίμησης να αντισταθμιστεί».

Για το επίδομα θέρμανσης, ο Υπουργός δήλωσε πως «αυξάνουμε κατά 20% το επίδομα, αυτό σημαίνει ότι θα αντισταθμίσουμε ένα μεγάλο μέρος της ανατίμησης».

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση του Γιώργου Παπαδάκη για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, εξήγησε πως «όταν μειώνεις έναν φόρο, έχεις μία οριζόντια μείωση σε όλους». Εκτός από τη μείωση εσόδων για το Κράτος, «δεν θα επιτρέπει την στοχευμένη ενίσχυση όσων είναι πραγματικά ευάλωτοι». Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης αποτρέπει τη νοθεία στα καύσιμα.

Τέλος, για το νέο “Εξοικονομώ” είπε πως η πλατφόρμα θα ανοίξει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και θα αφορά 50.000 κατοικίες, για τις οποίες θα υπάρχει ιεράρχηση με κοινωνικά κριτήρια για την ένταξή τους.

