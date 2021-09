Life

Mad Clip: Βρέθηκαν ο σταυρός και το κινητό του

Πού βρέθηκαν τα προσωπικά του αντικείμενα, τα οποία αναζητούσαν οι συγγενείς του.

Βρέθηκε τελικά ο σταυρός του Mad Clip, αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ, ο οποίος είχε χαθεί μετά το τροχαίο που του στοίχησε τη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από το ρολόι, την εξαφάνιση του οποίου είχε καταγγείλει ο παππούς του τράπερ στον ΑΝΤ1, βρέθηκε και το κινητό του τηλέφωνο.

Τα προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκαν ανάμεσα στα συντρίμμια του μοιραίου αυτοκινήτου, το οποίο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Οι έρευνες για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος συνεχίζονται ενώ οι εμπειρογνώμονες αναμένουν μέσα στις επόμενες ημέρες τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του MadClip.

Η αποκάλυψη έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας από την Τατιάνα Στεφανίδου και την εκπομπή T-Live.

