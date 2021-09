Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: ένταση και ρήξεις από την Τρίτη (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” για όσα φέρνει η “συνάντηση” του Ουρανού με την Αφροδίτη.

«Η Σελήνη, η Αφροδίτη και ο Άρης στήνουν σκηνικό έντασης», είπε η Λίτσα Πατέρα, ξεκινώντας τις αστρολογικές προβλέψεις της, στο «Πρωινό» της Τρίτης.

Όπως επεσήμανε η αστρολόγος της εκπομπής, «Ο Άρης που είναι ο θεός του πολέμου μπορεί να μας φέρει εντάσεις και καυγαδάκια. Η Αφροδίτη είναι απέναντι στον Ουρανό που είναι στον Ταύρο. Ο Ταύρος είναι η γη και βλέπουμε ότι έχουμε εκρήξεις ηφαιστείων. Ο Ουρανός σημαίνει και το «σπάσιμο». Όταν έρχεται απέναντι από την Αφροδίτη που είναι ο έρωτας και τα χρήματα, θα φέρει ρήξεις. Μπορεί να φέρει και έρωτες, αλλά δεν θα κρατήσουν».

Η Λίτσα Πατέρα σημείωσε ότι «πολλά ζώδια θα δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα που δεν θα είναι καλή και μπορούν αν οδηγήσουν σε χωρισμό ή σε μια αποτυχημένη επένδυση».

Ακόμη, αναφέρθηκε εκτενώς στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τα σχέδια του για το μέλλον της Ρωσίας.

Ακολούθως, η Λίτσα Πατέρα έκανε τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, αναφέροντας και συγκεκριμένες ημερομηνίες για αρκετά από αυτά, μαζί με συμβουλές για το τι και ποιοι πρέπει να προσέξουν το επόμενο διάστημα.

Παρακολουθείστε το απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό» με τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα:

