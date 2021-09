Πολιτική

Ιμάμογλου σε Μπακογιάννη: Παραδειγματιζόμαστε από την Αθήνα

Eπίσκεψη στα δύο μεγάλα έργα ανάπλασης στην Αθήνα πραγματοποίησε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης μαζί με τον Κώστα Μπακογιάννη.



Με την επίσκεψη στα δύο μεγάλα -υπό εξέλιξη- έργα ανάπλασης στην Αθήνα, της Πλατείας Συντάγματος και του Εθνικού Κήπου, συνεχίστηκε σήμερα 2η μέρα, το πρόγραμμα της επίσκεψης του Εκρέμ Ιμάμογλου στην Αθήνα. Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης έφτασε χθες στην πρωτεύουσα ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, ως ανταπόδοση της δικής του επίσκεψης, που είχε προηγηθεί τον περασμένο Μάιο στην Κωνσταντινούπολη.

Ο κ. Ιμάμογλου ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο Αθηναίων για τα έργα της πράσινης ανάπλασης στην κάτω πλευρά της Πλατείας Συντάγματος, που ξεκίνησαν μέσα στον Αύγουστο και αποτελούν το πρώτο από τα έργα του Μεγάλου Περίπατου. Κατά την επίσκεψη στο σημείο, ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε στη φιλοσοφία της παρέμβασης, που βασίζεται στον βιώσιμο ανασχεδιασμό του δημόσιου χώρου και ανέλυσε το σχέδιο της δημοτικής αρχής βάσει του οποίου θα προστεθούν επιπλέον 1.000 τετραγωνικά ελεύθερου χώρου στην «καρδιά» της πόλης.

Αμέσως μετά, οι δύο δήμαρχοι κατευθύνθηκαν προς τον Εθνικό Κήπο, όπου ο κ. Μπακογιάννης είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του ιστορικού αυτού «πνεύμονα» πρασίνου μέσα στην πόλη, εξηγώντας πως πρόκειται για ένα έργο που θα κάνει τον εμβληματικό Κήπο της πρωτεύουσας ακόμη πιο όμορφο, ασφαλή και προσβάσιμο για κατοίκους και επισκέπτες.

Με αφορμή τη σημερινή ξενάγηση στο κέντρο της πόλης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, τόνισε:

«Η Αθήνα είναι μία πόλη με μεγάλη «περπατησιά» στον χρόνο, η οποία, ωστόσο, δεν επαναπαύεται. Κάνει βήματα μπροστά, κάνει βήματα προόδου. Είμαστε εξίσου υπερήφανοι για το αρχαίο μας μεγαλείο, όπως είμαστε και για το σύγχρονο δυναμικό μας ζωντανό εαυτό. Και αυτή την πόλη έχω σήμερα τη χαρά και την τιμή να δείχνω στον φίλο μου τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, τον οποίο καλωσορίζουμε με θερμά συναισθήματα. Και έχει αξία να πω, πως σε κάθε σημείο που επισκεπτόμαστε, ανακαλύπτουμε μία νέα ευκαιρία να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη συνεργασία μας, διότι στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε εμείς οι δήμαρχοι. Η συνεργασία μας δεν κρίνεται στα λόγια, κρίνεται στην πράξη. Στα απτά και στα μετρήσιμα αποτελέσματα».

«Είδα και θαύμασα τα έργα του Δήμου Αθηναίων», τόνισε από την πλευρά του, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, μιλώντας για τη σημαντική αλληλεπίδραση Αθήνας και Κωνσταντινούπολης: «Παραδειγματιζόμαστε από την Αθήνα και ελπίζω αντίστοιχα να προκαλούμε κι εμείς παραδείγματα, ως μητροπολιτικός Δήμος της Κωνσταντινούπολης. Θα θέλαμε να μπορούμε, είτε με αστικό εξοπλισμό, είτε με άλλα έργα να συμβολίζεται η ύπαρξη της Αθήνας στην Κωνσταντινούπολη και με τον ίδιο τρόπο, αντίστοιχα, να συμβολίζεται η Κωνσταντινούπολη μέσα στην Αθήνα, μέσα από διάφορους τρόπους που σκεφτόμαστε και ήδη παράγουμε. Εύχομαι στην επόμενη επίσκεψή μου στην Αθήνα, να πίνουμε έναν ωραίο καφέ σε κάποια γωνιά αυτής της ωραίας πλατείας, όπως θα έχει διαμορφωθεί και ολοκληρωθεί».

Ο κ. Ιμάμογλου ευχήθηκε, ακόμη, καλή επιτυχία στο έργο του δημάρχου Αθηναίων, τονίζοντας ότι απολαμβάνει κάθε στιγμή της επίσκεψής του στην Αθήνα. «Αυτό που μας ενώνει με τον φίλο Κώστα, τον δήμαρχο των Αθηνών, δεν είναι μόνο η προσωπική φιλία, αλλά και η φιλία που προσπαθούμε να εγκαθιδρύσουμε ανάμεσα στα δύο αστικά κέντρα».

Η μεσημεριανή ξενάγηση στο κέντρο της πόλης, ολοκληρώθηκε με μία βόλτα στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, μέσω της Βασιλίσσης Όλγας. Το απόγευμα, οι δύο δήμαρχοι θα επισκεφθούν την Έκθεση «Portals» στο πρώην Καπνεργοστάσιο και αμέσως μετά την Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, όπου φιλοξενείται η ατομική έκθεση του Βαγγέλη Γκόκα με τίτλο: «Omnia Caritatis». Την έκθεση διοργανώνει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Αθήνας (ΟΠΑΝΔΑ). Κατά την επίσκεψη των κ. Μπακογιάννη και Ιμάμογλου παρών θα είναι και ο καλλιτέχνης.

Συνάντηση Ιμάμογλου - Τσίπρα

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, συναντήθηκε σήμερα με το Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τόνισε ότι, σε μια κρίσιμη στιγμή, η επίσκεψη του Δημάρχου αποτελεί πολύ σημαντικό μήνυμα για την ειρήνη, το διάλογο και τη συνεργασία των δύο λαών σε μια θετική ατζέντα κοινών πρωτοβουλιών με αφετηρία την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

