Έλενα Χριστοπούλου: στο “Ελλάδα έχεις ταλέντο” δεν θα επισκιαστώ από κανέναν (βίντεο)

Τι λέει για τον σύντροφο της και την καταλυτική επίδραση που έχει επάνω της, αλλά και τα πρόσωπα της showbiz με τα οποία έχει αρνηθεί να συνεργαστεί.

Καλεσμένη στο «Πρωινό» της Πέμπτης, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του ΑΝΤ1 ότι θα μετέχει στην κριτική επιτροπή του «Ελλάδα έχεις ταλέντο», βρέθηκε η Έλενα Χριστοπούλου.

Όπως είπε για την σχέση της με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, «Εγώ δεν πάω να επισκιαστώ από κανέναν ούτε να επισκιάσω κανέναν. Ο καθένας μας, έχει τα χρόνια του και την πορεία του. Ο Γρηγόρης ηγείται του σχήματος, ως οφείλει».

«Το κανάλι έχει κάνει πολύ επιλογή. Έχει επιλέξει τέσσερις διαφορετικούς ανθρώπους, που έχει άλλη φύση δουλειάς ο καθένας και όλοι μπορούμε να δούμε και μιλήσουμε για ένα ταλέντο που θα δούμε», συμπλήρωσε σε ότι αφορά το εν λόγω τηλεοπτικό πρόγραμμα, προσθέτοντας ότι «θα φροντίσω τα ταλέντα που θα έρθουν στην εκπομπή με φροντίδα, αγάπη και νοιάξιμο»

Για τον «φάρο της ζωής της»

«Ο φάρος ο δικός μου στην ζωή μου είναι ο άνδρας μου. Με τον σύντροφο μου είμαστε μαζί τέσσερα χρόνια. Με επηρεάζει πάρα πολύ και στην προσωπική ζωή μου και στις επαγγελματικές επιλογές μου. Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Εγώ βάζω πάντα τον εαυτό μου πολύ πίσω, γιατί αυτή είναι η φύση της δουλειάς μου. Ο Αποστόλης με μαθαίνει μεγαλώνοντας ότι πρέπει να κοιτάξω λίγο και τον εαυτό μου», είπε αναφερόμενη στον σύντροφο της ζωής της.

Για την δουλειά της και τα πρόσωπα της showbiz

Αναφερόμενη στην δουλειά της, η Έλενα Χριστοπούλου είπε «εγώ θέλω να βοηθήσω τον κόσμο, αυτό είναι μεγάλο μέρος της δουλειάς μου, θέλω να βοηθήσω, να συμβουλεύσω τους ανθρώπους για να αποφεύγουν τις κακοτοπιές. Το «σιδηρά κυρία» ισχύει όταν πάω να μιλήσω για τους ανθρώπους που εκπροσωπώ. Όταν πάω να μιλήσω για τον εαυτό μου, κάνω πίσω, υποχωρώ».

«Δεν θα έκανα εκπομπή με κάποιον του οποίου είμαι μάνατζερ. Πιο σωστά, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν θα έκανα. Επειδή είναι στην αρχή της καριέρας της, δεν ήθελα να είμαστε σαν τις αδελφές Τατά. Αλλά, με την Πηνελόπη Αναστασοπούλου, ας πούμε, ήταν να κάνουμε μαζί μια τηλεοπτική εκπομπή. Υπάρχουν πρόσωπα με τα οποία δεν έχω δεχτεί να συνεργαστώ, διότι δεν μπορώ τους ανθρώπους που έρχονται σε μένα και νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Επίσης, δεν δουλεύω με ανθρώπους για τους οποίους αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι ουσιαστικά», ανέφερε.

Για την Βίκυ Καγιά

Ως προς το ποιο είναι «το πιο εμπορικό τηλεοπτικό πρόσωπο στην Ελλάδα;», απάντησε ότι είναι αρκετά αυτά τα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων η Ελένη Μενεγάκη, η Φαίη Σκορδά, η Κατερίνα Καινούργιου και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, για την οποία είπε ότι είναι ένα «φρέσκο» πρόσωπο που είναι εμπορικό. Προσέθεσε ότι «είναι και η Βίκυ Καγιά ένα τέτοιο πρόσωπο. Με την Βίκυ δεν έχω καμία κόντρα, έχουμε διαφωνίες σαν άνθρωποι, απλώς δεν έχει τύχει να βρεθούμε για να το συζητήσουμε. «Δεν κάνω πισωγυρίσματα εγώ. Το GNTM είναι κάτι που το έκανα, είναι άλλος κόσμος εκεί που κάνει καλά την δουλειά του, εγώ δεν θα το ξαναέκανα».

«Είναι τρομερά απαράδεκτο αυτό που βγήκε για την Ιωάννα Τούνη. Είναι αυστηρά προσωπικά δεδομένα αυτού που εργάζεται», είπε σχετικά με δημοσιεύματα για τα έσοδα της Ιωάννας Τούνη για αναρτήσεις στα social media.

