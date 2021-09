Οικονομία

ΤΑΙΠΕΔ - Αρετσού: έξι επενδυτές συνεχίζουν για την Μαρίνα Καλαμαριάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι τα επενδυτικά σχήματα, τα οποία προκρίθηκαν και αναμένεται, αφού λάβουν πρόσθετα στοιχεία, να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ) κατά τη τελευταια του συνεδρίαση προεπέλεξε τα επενδυτικά σχήματα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη Β’ φάση (υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών) για την παραχώρηση της μαρίνας Καλαμαριάς (Αρετσού).

Ειδικότερα, τα προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα είναι εξής (με αλφαβητική σειρά):

EMMA ALPHA HOLDING LTD ΑΒΑΞ Α.Ε. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. ΤΕΚΑΛ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

Τα προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα, αφού υπογράψουν τις σχετικές Συμβάσεις Εμπιστευτικότητας, θα λάβουν τα τεύχη της Β’ φάσης του διαγωνισμού (υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών) και θα αποκτήσουν πρόσβαση στην εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης (Virtual Data Room), όπου θα έχουν αναρτηθεί στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με το περιουσιακό στοιχείο.

Υπενθυμίζεται ότι η διαγωνιστική διαδικασία του ΤΑΙΠΕΔ αφορά στην παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένων (υπηρεσίες ελλιμενισμού και άλλες υπηρεσίες) και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των κινητών και/ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας και/ή της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας Καλαμαριάς, για περίοδο κατ’ ελάχιστο 35 ετών.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κήρυξε άγονο τον διαγωνισμό για την αξιοποίηση της μαρίνας Ιτέας, καθώς δεν υποβλήθηκε δεσμευτική οικονομική προσφορά.