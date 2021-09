Life

“Ήλιος”: νέα επεισόδια με αδυσώπητες αποκαλύψεις (εικόνες)

Με ανατροπές, δραματικές εξελίξεις και αδόκητα γεγονότα συνεχίζεται ο β΄ κύκλος της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1. Πάρτε μια γεύση από τα επόμενα επεισόδια.

Αμείωτο, ήδη από τα πρώτα επεισόδια του β΄ κύκλου, κρατά το ενδιαφέρον των τηλεθεατών η καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, «Ήλιος», που προβάλλεται αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, που ξεκινά στις 18:45.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 11

Ο Αντώνης καταστρώνει ένα σχέδιο για να βοηθήσει τη Δάφνη, ενώ μια πληροφορία που λαμβάνει ο Χρήστος αναπτερώνει τις ελπίδες του σχετικά με την εύρεση του μωρού του. Η Αλίκη αποκαλύπτει στην Αλεξάνδρα ότι η Αστυνομία έχει ένα αδιάσειστο στοιχείο για τον φόνο του Βολίδη και ότι αργά ή γρήγορα θα φτάσουν σε αυτές. Επιμένει να πουν στον Δημήτρη την αλήθεια. Η αντίδραση της Αλεξάνδρας είναι αφοπλιστική… Η Ελπίδα και ο Δημήτρης έχουν υποψίες για το ποια μπορεί να είναι η βιολογική μητέρα του Ιάσωνα. Κι ενώ η υπόθεση Ζερίδη παραμένει ανοιχτή, ο γιατρός της οικογένειας βρίσκεται νεκρός και οι υποψίες πέφτουν πάλι στον Ιάσωνα. Ο Δημήτρης καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει στην Αλίκη… Η Λήδα είναι έξαλλη που ο Νικήτας της είπε ψέματα για άλλη μια φορά, όμως εκείνος τη διαβεβαιώνει ότι ξέρει πώς θα αντιμετωπίσει την Τζένη… Η Έλσα καταγγέλλει στην αστυνομία πως έγινε απόπειρα δολοφονίας εναντίον της. Το πρόσωπο που κατονομάζει ως υπεύθυνο ανοίγει νέο κύκλο σύγκρουσης για το Δημήτρη…

ΤΡΙΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 12

Η Αλίκη θυμάται με τύψεις τι ακολούθησε τον φόνο του Βολίδη, την ίδια ώρα που ένα νέο στοιχείο οδηγεί τον Δημήτρη να ζητήσει από την Αλεξάνδρα να δώσει δείγμα DNA για να το συγκρίνει με αυτό που βρέθηκε στο πτώμα του Βολίδη. Οι δρόμοι της Καβάλας είναι γεμάτοι με μπλόκα της αστυνομίας, την ώρα που ο Αντώνης και η Δάφνη προσπαθούν να βγουν από την πόλη... Η αστυνομία επιβεβαιώνει τις υποψίες της πως ο Ιάσωνας δεν έχει άλλοθι για την ώρα που συνέβη ο φόνος του γιατρού. Η Αλεξάνδρα με την Αλίκη μιλούν τρομοκρατημένες για την τροπή που έχει πάρει η υπόθεση Βολίδη, χωρίς να γνωρίζουν ότι κάποιος παρακολουθεί κρυφά όλη την συζήτηση τους. Η Ελένη μαθαίνει πως βρέθηκαν τα αποτυπώματα του Ιάσωνα στο γραφείο του γιατρού και είναι πια δύσπιστη απέναντι στον Ιάσωνα. Ο Χρήστος εμφανίζεται στο κτήμα και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την Δάφνη και το μωρό.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 13

Η Αλεξάνδρα αρνείται να κάνει τεστ DNA. Όταν, όμως, εκδίδεται ένταλμα, αναγκάζεται να το κάνει και επιβεβαιώνει τον φόβο της ότι είναι η βασική ύποπτη για το φόνο του Βολίδη. Ο Δημήτρης υποψιάζεται πως η Έλσα Παναγιωτίδη είναι πλέον επικεφαλής στις επιχειρήσεις του Μενέλαου. Ένας κρατούμενος, όμως, μέλος της σπείρας, κάνει μία αναπάντεχη αποκάλυψη που μπερδεύει ακόμα περισσότερο την αστυνομία και συγκλονίζει την Έλσα. Ο Ιάσωνας βρίσκεται σε απόγνωση, καθώς προσπαθεί να κρυφτεί από την αστυνομία, αλλά και να ανακαλύψει την ταυτότητα της βιολογικής του μητέρας. Η Αθηνά κινδυνεύει να κυλήσει στον αλκοολισμό στην προσπάθειά της να ξεπεράσει τον θάνατο του Γιάννη. Ο Στέφανος δείχνει να νοιάζεται πραγματικά γι’ αυτήν. Ο Νικήτας βρίσκεται σε αδιέξοδο με τον εκβιασμό της Τζένης. Η αγωνία της Αλίκης κορυφώνεται, αφού γίνεται ξεκάθαρο πως η αποκάλυψη της αλήθειας για την εμπλοκή της στη δολοφονία Βολίδη είναι πια θέμα χρόνου…

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 14

Ο Δημήτρης ανακαλύπτει ότι η Ελένη επικοινωνεί με τον Ιάσωνα. Της στήνει μια μικρή παγίδα, την αναγκάζει να ομολογήσει ότι τον έχει κρύψει και ζητά τη βοήθειά της για να τον βρει και να τον συλλάβει. Η Αλίκη είναι αποφασισμένη να μοιραστεί το μυστικό της με τον Δημήτρη προκειμένου να λυτρωθεί. Η Έλσα μαθαίνει από κάποιες ανώνυμες πληροφορίες για την εμπλοκή της Αλεξάνδρας και της Αλίκης στο φόνο του Βολίδη και απειλεί την Αλεξάνδρα, η οποία αντεπιτίθεται. Η εξαφάνιση της Δάφνης προκαλεί ένταση στη σχέση του Χρήστου και της Σοφίας. Η Αθηνά κινδυνεύει να εκτεθεί στην υπηρεσία λόγω της εξάρτησής της από το ποτό, ενώ την έχουν καταλάβει τόσο ο Δημήτρης όσο και η Ελπίδα... Κι ενώ ο Αντώνης ανησυχεί για την Δάφνη και το μωρό, μια βόλτα της Λήδας και του Νικήτα στο κτήμα, μπορεί να τα ανατρέψει όλα. Η Αλίκη βρίσκεται στο νοσοκομείο για κάποιες εξετάσεις και μαθαίνει τυχαία ότι νοσηλεύεται η σύζυγος του Βολίδη. Αποφασίζει να πάει να τη δει…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 15

Η Αλίκη έχει μία αποκαλυπτική συνάντηση με τη Μαργαρίτα Βολίδη στο νοσοκομείο και οι τύψεις της ενισχύονται. Η σχέση του Χρήστου και της Σοφίας περνάει κρίση, ενώ κάποια μυστηριώδη τηλεφωνήματα αναστατώνουν και φοβίζουν την Έλσα. Ο Ιάσωνας στέλνει ένα σημείωμα στον αδερφό του που μοιάζει ανησυχητικό για τη ζωή του. Ο Δημήτρης και η Ελπίδα φοβούνται πως θα κάνει κακό στον εαυτό του… Η Αθηνά συνειδητοποιεί ότι χρειάζεται βοήθεια με το θέμα του ποτού και ο Στέφανος είναι δίπλα της. Η Αλίκη επισκέπτεται ξανά την Μαργαρίτα Βολίδη στο νοσοκομείο, αυτή τη φορά για να της πει όλη την αλήθεια για τη νύχτα του φόνου του άντρα της. Ο Νικήτας επισκέπτεται τον Αντώνη στο κτήμα και βλέπει τη Δάφνη με το μωρό… Κι ενώ ο Δημήτρης κι η Ελπίδα με τη βοήθεια της Ελένης έχουν καταστρώσει ένα σχέδιο για να πιάσουν τον Ιάσωνα, ένα ξαφνικό ατύχημα τινάζει τα σχέδια όλων στον αέρα…

GUEST ΡΟΛΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΟΛΙΔΗ (ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ)

Σύζυγος ενός επιχειρηματία που εξαφανίστηκε σε ένα Πρωτοχρονιάτικο πάρτι πριν 18 χρόνια, έζησε από τότε με την ελπίδα να τον βρει ζωντανό. Ξόδεψε χρήματα και αφιέρωσε τη ζωή της στο να βρει κάποιο ίχνος του, χωρίς αποτέλεσμα... Τελικά η ζωή τής φέρνει τις απαντήσεις που ζητούσε με οδυνηρό και απρόσμενο τρόπο... Οι ανατροπές που αφορούν στο σύζυγό της, αναπάντεχες, αποδεικνύεται πως επηρεάζουν περισσότερες ζωές απ’ όσες νομίζει… Οι αποκαλύψεις αδυσώπητες, δημιουργούν νέα δεδομένα για τους ήρωές μας και τους αναγκάζουν να αναμετρηθούν ο καθένας με τη δική του ενοχή...

Συντελεστές:

ΣΕΝΑΡΙΟ: Μαρία Γεωργιάδου

Μαρία Γεωργιάδου ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βίκυ Μανώλη

Βίκυ Μανώλη ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη, Λίνος Χριστοδούλου

Βίκυ Μανώλη, Λίνος Χριστοδούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Γιάννης Κουρπαδάκης, Γιάννης Λέπουρας

Γιάννης Κουρπαδάκης, Γιάννης Λέπουρας ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ: Ελένη Πάττα

Ελένη Πάττα ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: Νικόλ Παναγιώτου

Νικόλ Παναγιώτου ΜΟΝΤΑΖ: Γιώργος Κατσένης

Γιώργος Κατσένης ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Pedio Productions

Με τους: Γιώργο Καραμίχο, Ευγενία Δημητροπούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Πέτρο Λαγούτη

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Νίκος Αρβανίτης, Ελένη Βαΐτσου, Παναγιώτα Βιτεντζάκη, Δημήτρης Γεροδήμος, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Νόνη Ιωαννίδου, Αγγελική Κιντώνη, Χρύσα Κοτταράκου, Κριστιάν Κουλμπίντα, Δημήτρης Μοθωναίος, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Δημήτρης Πασσάς, Κωνσταντίνος Πεσλής, Μαριλένα Ράδου, Δέσποινα Τσούτσα, Αντιγόνη Φρυδά, Νικόλας Χαλκιαδάκης.

