ΔΕΗ: Επενδυτικό μπαράζ 8,4 δις ευρώ

Το προηγούμενο business plan που αναθεωρήθηκε εντυπωσιακά, προέβλεπε επενδύσεις ύψους 3,4 δισεκ. ευρώ για την περίοδο 2020 - 2023.

Σε επενδυτικό μπαράζ ύψους 8,4 δισεκατομμυρίων ευρώ προχωρά η ΔΕΗ στην πενταετία 2022-2026, σύμφωνα με το αναθεωρημένο επιχειρηματικό σχέδιο που καταρτίστηκε με βάση τα νέα δεδομένα που δημιουργούν η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η πώληση του 49 % των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ. Ο κύριος όγκος των επενδύσεων κατευθύνεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το δίκτυο διανομής ενώ στο μικροσκόπιο της διοίκησης έχουν τεθεί και επενδυτικές προτάσεις στη Νοτιονατολική Ευρώπη, στον τομέα των ΑΠΕ.

Το προηγούμενο business plan προέβλεπε επενδύσεις ύψους 3,4 δισεκ. ευρώ για την περίοδο 2020 - 2023. Τα έσοδα από την πώληση του «πακέτου» του ΔΕΔΔΗΕ (1,3 δισεκ. χωρίς να υπολογίζεται το χρέος που αναλαμβάνει ο επενδυτής) και η αύξηση κεφαλαίου κατά 750 εκατ. ευρώ δημιουργούν ένα σημαντικό «πορτοφόλι» στο οποίο προστίθενται τα λειτουργικά κέρδη και οι προσεχείς ομολογιακές εκδόσεις της ΔΕΗ προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το επενδυτικό πλάνο.

Τόσο η αύξηση κεφαλαίου όσο και η πώληση των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ θα «κλείσουν» σε έκτακτη γενική συνέλευση που πρόκειται να συνεδριάσει στις 19 Οκτωβρίου για να επικυρώσει τις αποφάσεις της διοίκησης αναφορικά αφενός με την κατακύρωση του διαγωνισμού για τον ΔΕΔΔΗΕ στην Spear WTE Investments Sarl, μέλος του Macquarie Infrastructure and Real Assets Group και αφετέρου με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η οποία σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση του Υπερταμείου θα οδηγήσει το ποσοστό του Δημοσίου, από 51 % σήμερα σε «μειοψηφικό ποσοστό καθοριστικής σημασίας».

Όπως ανέφεραν πηγές της εταιρείας «με την κεφαλαιακή της ενίσχυση και την υλοποίηση του πλάνου των επενδύσεών της, μια προβληματική πρώην ΔΕΚΟ που το 2019 έφτασε στα πρόθυρα χρεωκοπίας, προχωρά στην ουσιαστική οικονομική εξυγίανσή της. Από τις ζημιές 900 εκατ. το 2018 και 1,6 δισ. το 2019, η ΔΕΗ πέρασε στην κερδοφορία 35,2 εκατ. ευρώ το 2020 και αναμένεται να κλείσει με κέρδη και το 2021, αυξάνοντας σημαντικά την κεφαλαιοποίησή της (που ήταν κάτω των 300 εκατ. στις αρχές του 2019, σε περίπου 2 δισ. σήμερα), καθώς και την πιστοληπτική της ικανότητα».

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ

Το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση του για την «αιφνιδιαστική», όπως τη χαρακτηρίζει, απόφαση για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, αναφέρει τα εξής:

Η αιφνιδιαστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ανοίγει την κερκόπορτα απώλειας της πλειοψηφίας του Δημοσίου. Η κοινή ανακοίνωση του Υπερταμείου και του ΤΑΙΠΕΔ, των βασικών μετόχων της ΔΕΗ, με ποσοστό 34% και 17%, δεν αφήνει κανένα περιθώριο για παρερμηνείες. Η πρόθεσή τους είναι σαφής. Η «διερεύνηση» μείωσης της συμμετοχής τους, σε μειοψηφικό ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ, αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι το σχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η ιδιωτικοποίηση και της ΔΕΗ.

Ενώ εντείνεται η ενεργειακή κρίση, ενώ οι τιμές ηλεκτρισμού είναι στα ύψη και ενώ όλοι οι καταναλωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, βιώνουν τις καταστροφικές επιπτώσεις της πολιτικής της ΝΔ στην ενέργεια, ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει η ελληνική πολιτεία να χάσει τον έλεγχο σε ακόμη έναν ενεργειακό φορέα, τον πυλώνα του ενεργειακού μας συστήματος, στη ΔΕΗ. Με αυτόν τον τρόπο, η ελληνική κοινωνία και οικονομία μένουν απροστάτευτες εν μέσω μάλιστα κρίσης. Η συμμετοχή θεσμικών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ είναι απλή δικαιολογία και προκάλυμμα του σχεδίου τους.

Το πλάνο της κυβέρνησης ΝΔ είναι και ήταν από την αρχή της θητείας της να τα ξεπουλήσει όλα. Λίγες μόλις μέρες από το ξεπούλημα ολόκληρου του ποσοστού του δημοσίου στο Δίκτυο φυσικού αερίου (ΔΕΠΑ Υποδομών) και το ξεπούλημα του 49% του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρισμού (ΔΕΔΔΗΕ), τελικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχωράει στον επόμενο στόχο που δεν είναι άλλος από την ίδια τη ΔΕΗ, η οποία, μέχρι σήμερα, ανήκει κατά πλειοψηφικό ποσοστό, στον ελληνικό λαό.

Για το έγκλημα που συντελείται σήμερα όμως, με την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ μέσω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, φέρει ακέραιη την ευθύνη η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Και μάς προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση ότι ο κ. Μητσοτάκης απέκρυψε αυτή την εξέλιξη από την πρόσφατη ομιλία του στη ΔΕΘ. Τι προσπάθησε αλήθεια να κρύψει; Ότι η απάντηση της κυβέρνησης στα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες που βρίσκονται αντιμέτωποι με το κύμα ακρίβειας είναι το ξεπούλημα όλων των ενεργειακών φορέων της Ελλάδας και της περιουσίας όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων;

Το Κίνημα Αλλαγής σχολιάζοντας κι αυτό με τη σειρά του, υποστηρίζει σε ανακοίνωση του ότι: Η Κυβέρνηση παραδίδει τη ΔΕΗ στα ιδιωτικά συμφέροντα, την ώρα που οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας απειλούν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Στην αιφνιδιαστική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, δεν θα συμμετέχουν το ΤΑΙΠΕΔ και το Υπερταμείο, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκχώρηση του βασικού πυλώνα του ενεργειακού μας συστήματος. Αφήνοντας απροστάτευτους τους πολίτες και την ελληνική οικονομία από τις συνέπειες των μεγάλων επιβαρύνσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Δεν πρόκειται για εξυγίανση, αλλά για μπίζνες της Κυβέρνησης Μητσοτάκη με τους εκλεκτούς της, εις βάρος των συμφερόντων του λαού μας.

Η Ελληνική Λύση κάνει λόγο για μεθοδευμένη εκποίηση και υπογραμμίζει ότι: Η μεθοδευμένη «αποκρατικοποίηση» της ΔΕΗ συνιστά πράξη που αντιτίθεται στα εθνικά συμφέροντα και στην κοινωνία. Όσοι νομίζουν ότι θα κερδοσκοπήσουν στην πλάτη του λαού και της πατρίδας, πλανώνται.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ προειδοποιεί όσους εμπλακούν σε αυτή την εθνικά επικίνδυνη μεθόδευση ότι «δεν θα χάσουν απλώς τα λεφτά τους», αλλά θα λογοδοτήσουν στην ελληνική δικαιοσύνη.

