ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Ιταλός διαιτητής στο ντέρμπι της Τούμπας

Πολύπειρος ο “άρχοντας της αναμέτρησης” μεταξύ των δύο “Δικεφάλων”.

Ο Ιταλός Πάολο Βαλέρι είναι ο πρώτος ξένος διαιτητής που θα “σφυρίξει” στη Super League της περιόδου 2021-22, καθώς ορίστηκε από την ΚΕΔ/ΕΠΟ να διευθύνει το ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, που θα γίνει την Κυριακή (20:30) στην Τούμπα.

Ο 43χρονος ρέφερι έχει διευθύνει στο παρελθόν μία φορά τον “Δικέφαλο του Βορρά”, στη νίκη 3-0 επί της Βασιλείας στην Ελβετία, για τα προκριματικά του Champions League της περιόδου 2018-19. Έχει διαιτητεύσει επίσης το 0-0 του Αστέρα Τρίπολης με τη Μαρίτιμο στην Πορτογαλία, για τα προκριματικά του Europa League, το 2012, καθώς κι ένα φιλικό της εθνικής ομάδας με την Τουρκία, το 2015 (το ελληνικό συγκρότημα ηττήθηκε 3-0).

VAR στο ντέρμπι της Τούμπας θα είναι ο επίσης Ιταλός Μικαέλ Φάμπρι, ενώ οι υπόλοιποι της διαιτητικής ομάδας θα είναι Έλληνες: βοηθοί ο Πολυχρόνης Κωσταράς και ο Ανδρέας Μεϊντάνας, 4ος διαιτητής ο Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος και AVAR ο Ράινχαρντ Μπουξμπάουμ.

Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Αστέρα στην Τρίπολη, διαιτητής ορίστηκε ο Δημήτρης Καραντώνης από την Ημαθία, ενώ ο Αριστομένης Κουτσιαύτης από την Αρτα θα “σφυρίξει” στη Λεωφόρο, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Βόλο.

