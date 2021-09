Πολιτική

Αναστασιάδης - Ελπιδοφόρος: Το θέμα έληξε

Με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο συναντάται σήμερα στη Ν. Υόρκη ο Νίκος Αναστασιάδης.

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο είχε στη Νέα Υόρκη ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Η συνάντηση, η οποία διήρκησε περίπου 20 λεπτά, πραγματοποιήθηκε στην οικία του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Δημοκρατίας στα Η.Ε.

Μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε στα ΜΜΕ ότι «αυτό που προέχει είναι η ενότητα του Ελληνισμού. Συνεπώς, μετά τις επεξηγήσεις, αν θέλετε, την απολογία του Σεβασμιότατου, θεωρώ ότι το θέμα έληξε».

Χαίρομαι που συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας @kmitsotakis και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας @anastasiadescy, για να επανεπιβεβαιώσουμε την ενότητα Εκκλησίας και Ελληνισμού, στην Ελλάδα, την Κύπρο, και σε όλο τον κόσμο. pic.twitter.com/1FWEo7gIks