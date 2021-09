Πολιτική

Μητσοτάκης: Ουσιαστική εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδος - Γαλλίας

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για την αμυντική συμφωνία μεταξύ Αθήνας και Παρισιού, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις γερμανικές εκλογές.

«Δεν μπορώ παρά να μην εκφράσω τον θαυμασμό μου για το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, μέσα στο μοναδικό μουσείο του Λούβρου με θέα αυτό το καταπληκτικό άγαλμα της Νίκης της Σαμοθράκης», είπε ξεκινώντας τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ανέφερε ότι η έκθεση που θα εγκαινιάσει σε λίγο με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, «σηματοδοτεί τους άρρηκτους δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας και αποτελεί μία αναδρομή στο χρόνο, μία υπενθύμιση ότι η Ελληνική Επανάσταση, η οποία οδήγησε στη γέννηση του ελληνικού κράτους υπήρξε ουσιαστικά, μία ευρωπαϊκή επανάσταση, μία επανάσταση των πανανθρώπινων αξιών, της ελευθερίας, του κράτους δικαίου, της αξιοπρέπεια του ανθρώπου και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι ιδέες γεννήθηκαν στη Γαλλία, στη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης».

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο Πρωθυπουργός «οι σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας έρχονται από μακριά, πηγαίνουν μακριά και ακριβώς αυτό σηματοδοτεί και η κοινή μας παρουσία με τον Πρόεδρο Μακρόν στα εγκαίνια αυτής της έκθεσης».

Σε ερώτηση σχετικά με το πώς συνδέεται η Ελλάδα που ενέπνευσε τους Γάλλους με τη σύγχρονη Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός απάντησε ότι ένα «νήμα ιστορίας ακριβώς συνδέει την αρχαία, την κλασσική Ελλάδα, γενέτειρα της Δημοκρατίας, της φιλοσοφίας, της ομορφιάς, της τέχνης, με την Ελλάδα της Επανάστασης στην οποία συνενώθηκαν από τη μία η ανάγκη της χώρας να βρει τον ευρωπαϊκό της βηματισμό, χωρίς όμως να χάσει την ιδιαίτερη εθνική της ταυτότητα. Το προϊόν αυτής της ώσμωσης είναι η σύγχρονη Ελλάδα».

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως είναι «η Ελλάδα του 2021, μια χώρα βαθιά ευρωπαϊκή όμως μια χώρα εξαιρετικά υπερήφανη για τη δικιά της ξεχωριστή εθνική ταυτότητα και ακριβώς σε αυτή την ώσμωση νομίζω συνίσταται και η πρόκληση του πώς μπορούμε να είμαστε ταυτόχρονα Έλληνες και Ευρωπαίοι».

Σε ερώτηση για το αν βρισκόμαστε πιο κοντά στην υπογραφή μίας αμυντικής συμφωνίας με τη Γαλλία, ο Πρωθυπουργός απάντησε ότι «θα σας ζητούσα λίγο υπομονή. Θα έχω την ευκαιρία σήμερα το βράδυ να συναντηθώ και να συζητήσω εκτενώς με τον Πρόεδρο Μακρόν και αύριο το πρωί θα υπάρχουν ανακοινώσεις, οι οποίες θα γίνουν στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι κατευθυνόμαστε προς μία ουσιαστική εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας. Τα υπόλοιπα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αύριο», τόνισε.

Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως εκείνο που μπορεί να πει είναι αυτό που είχε την ευκαιρία να αναφέρει και στην ομιλία του στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, «ότι το αίτημα για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης είναι πια απολύτως επιτακτικό. Μια Ευρώπη δηλαδή η οποία θα ευθυγραμμίσει τη γεωπολιτική της ισχύ με την οικονομική της δύναμη. Πιστεύω ότι και η Ελλάδα και η Γαλλία είναι δύο χώρες οι οποίες θα βρεθούν τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια, στην πρώτη γραμμή αυτής της ευρωπαϊκής προσπάθειας, η οποία να τονίσω δεν είναι μία προσπάθεια η οποία καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπονομεύει τις ευρωατλαντικές σχέσεις ούτε το ΝΑΤΟ. Όσο πιο ισχυρή είναι αμυντικά η Ευρώπη τόσο περισσότερα θα έχει να συνεισφέρει τελικά στο ΝΑΤΟ», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε πως «είναι επιβεβλημένο να συνυπάρχουν αλλά πάλι μπορεί να σκεφτεί κανείς αποστολές ενδεχομένως στη Μέση Ανατολή, στο Σαχέλ, το οποίο τόσο μας ενδιαφέρει και την Ελλάδα και τη Γαλλία, στην ανατολική Μεσόγειο, αποστολές της ΕΕ στις οποίες δεν θα συμμετέχει ούτε το ΝΑΤΟ ούτε ο ΟΗΕ. Και βέβαια η ανάγκη να φυλάσσονται τα ευρωπαϊκά σύνορα ως ταυτόχρονα εθνικά και ευρωπαϊκά είναι μία αρμοδιότητα, είναι μία ευθύνη, η οποία βαραίνει αποκλειστικά την Ευρώπη».

Κληθείς να σχολιάσει την πρόταση του Εμανουέλ Μακρόν για τη δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε πως «είναι ώριμη πρόταση. Διότι αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα των διεθνών σχέσεων και το γεγονός ότι εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε καθ' ύλην αρμόδιοι να ασχοληθούμε με την ασφάλεια της περιοχής μας. Τονίζω η ευρωατλαντική συμμαχία αποτελεί τον κεντρικό αμυντικό πυλώνα που θα ενώνει πάντα τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Όμως η Ευρώπη έχει την υποχρέωση να μπορεί εφόσον το επιθυμεί, να μπορεί να δρα αυτόνομα. Χωρίς κατ' ανάγκη να χρειάζεται την άδεια ή τη συναίνεση οποιουδήποτε άλλου εάν κρίνουν τα κράτη-μέλη της Ευρώπης ότι υπάρχουν ζωτικά συμφέροντα της Ευρώπης, άρα των κρατών-μελών της, τα οποία η Ευρώπη πρέπει να υπερασπιστεί».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε επίσης ώριμη την πρόταση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να οικοδομηθεί ευρωπαϊκός στρατός και «η Ευρώπη να μπορεί να δρα αυτόνομα αν κρίνει ότι υπάρχουν ζωτικά συμφέροντα».

Η Ελλάδα τόνισε, θα συμμετέχει σε πολύ ενεργό επίπεδο υπογραμμίζοντας πως «δεν μπορούμε να ζητάμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη χωρίς να έχουμε έκφραση αλληλεγγύης σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ». «Πρέπει αυτή την ισχύ να την αξιοποιούμε προς όφελος της Ευρώπης», συμπλήρωσε ενώ αναφέρθηκε στη διαλειτουργικότητα των οπλικών συστημάτων.

Για τις αποφάσεις της Ευρώπης σχετικά με την προκλητικότητα της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο είπε ότι αποτελούν τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή αλλά είναι σημαντικές γιατί θέτουν το πλαίσιο και πλέον οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν μετατραπεί σε ευρωτουρκικές.

«Χώρες όπως η Γαλλία πρόσφεραν απτή στήριξη μέσα από γαλλική στρατιωτική παρουσία. Δεν υπάρχει εθνική μοναξιά», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη διεθνή παρουσία της χώρας και είπε μεταξύ άλλων ότι η γνώμη της Ελλάδας μέτρα στην Ευρώπη. «Είμαστε μια χώρα με αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στις δυνατότητές της», υπογράμμισε, ενώ προέβλεψε ότι όπως είχε πει ότι θα έχουμε ήσυχο καλοκαίρι στο Αιγαίο, θα έχουμε και ήσυχο φθινόπωρο και χειμώνα.

Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα και είπε πως ο ίδιος προτιμά να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο.

Σημείωσε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με την Τουρκία, ενώ για τη διαφορά που έχουμε για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, τόνισε πως το μόνο εργαλείο στο οποίο έχουμε πρόσβαση είναι το διεθνές δίκαιο.

«Η Τουρκία γνωρίζει τα όρια μας που είναι και όρια της Ευρώπης», συμπλήρωσε, ενώ ανέφερε πως «η Ελλάδα έχει την υποχρέωση να ενισχύει την αποτρεπτική της δυνατότητα».

«Δεν έχω διάθεση να μπω σε κούρσα εξοπλισμών», συνέχισε σημειώνοντας πως έχει την ευθύνη να παραδώσει τις Ένοπλες Δυνάμεις πιο ισχυρές από ότι τις ανέλαβε.

Για το νέο σύμφωνο για το μεταναστευτικό είπε ότι δεν είναι αισιόδοξος γιατί δεν υπάρχει ομοφωνία στην ΕΕ σημειώνοντας πως το θέμα είναι σε ύφεση.

Για τις γερμανικές εκλογές ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα συνεργαστεί με οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει. «Αν ο κ. Σολτς είναι ο νέος καγκελάριος προβλέπω ότι θα έχουμε γόνιμη συνεργασία», ανέφερε ενώ τόνισε πως είναι επιβεβλημένο να αλλάξει το σύμφωνο σταθερότητας.

Τέλος είπε πως με τον Εμανουέλ Μακρόν έχουν ανθρώπινη, βαθιά σχέση. «Εκτιμώ τη βαθιά του σκέψη», είπε και σημείωσε πως είχαν μια όμορφη επίσκεψη την περασμένη Παρασκευή το βράδυ με τις συζύγους τους στην Ακρόπολη. «Μπορώ να πω ότι μπορώ να τον πάρω ανά πάσα στιγμή τηλέφωνο και θα ανταποκριθεί», τόνισε, υπενθυμίζοντας τη βοήθεια της Γαλλίας το καλοκαίρι όταν οι πυρκαγιές έπληξαν την Ελλάδα.

