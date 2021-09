Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΓΣΕΕ: Βίντεο με προτροπή για εμβολιασμό

Ένα συγκινητικό μήνυμα προτροπής για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19.

«Επειδή η ενημέρωση και η γνώση, ο εμβολιασμός και η αλληλεγγύη είναι τα όπλα μας κατά της πανδημίας», η ΓΣΕΕ προχώρησε στη δημιουργία ενός βίντεο, το οποίο έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.

«Η πανδημία είναι ακόμα εδώ και απειλεί τις ζωές μας, την οικογένειά μας, την εργασία μας. Ας προστατευτούμε. Πάμε να ανοίξουμε τη ζωή μας, τα σπίτια μας, τις δουλειές μας, την οικονομία. Ας εμβολιαστούμε τώρα. Το εμβόλιο είναι ζωή!», υπογραμμίζει στο μήνυμά της η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας.

