Μεταναστευτικό: Στην Πορτογαλία 1000 Αφγανοί αναγνωρισμένοι πρόσφυγες

Συνεχίζεται η μετεγκατάσταση από την Ελλάδα στην Πορτογαλία αναγνωρισμένων προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Τι δήλωσε ο Νότης Μηταράκης.

Αναχώρησαν την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας ΄Έλ. Βενιζέλος” με προορισμό την Πορτογαλία, 41 Αφγανοί αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας Ελλάδας - Πορτογαλίας, η οποία προβλέπει συνολικά την μετεγκατάσταση 1.000 αναγνωρισμένων προσφύγων και αιτούντων άσυλο.

Με την σημερινή αναχώρηση, η οποία έγινε παρουσία του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη, του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Πάτροκλου Γεωργιάδη, του Υποδιοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου, κ. Ιωάννη Σφυράκη και της πρέσβεως της Πορτογαλίας, κας Ηelena Paiva, ο αριθμός των αναγνωρισμένων προσφύγων και μεταναστών που μετεγκαταστάθηκαν στην Πορτογαλία φτάνει τους 57.

Τις επόμενες εβδομάδες θα αναχωρήσουν 43 ακόμη ωφελούμενοι του προγράμματος με προορισμό την Λισαβόνα.

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται με την χρηματοδότηση της κυβέρνησης της Πορτογαλίας και συγκεκριμένα του Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων (Portuguese Migration and Border Service SEF).

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης, δήλωσε: “Συνεχίζουμε τη στρατηγική μετεγκαταστάσεων προσφύγων σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Τα τελευταία δύο χρόνια φεύγουν από τη χώρα μας πολύ περισσότεροι απ’ όσοι μπαίνουν. Θέλω να ευχαριστήσω την Πορτογαλία, η οποία προσφέρθηκε να πάρει 1.000 αναγνωρισμένους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Σήμερα 41 άτομα από το Αφγανιστάν θα πετάξουν με το αεροσκάφος για τη Λισαβόνα. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι η λύση για το Μεταναστευτικό”.





