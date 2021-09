Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη – Χουλιάρας: 15 δονήσεις πάνω από 4 Ρίχτερ σε δυο ημέρες

Τι είπε για την εκτόνωση του φαινομένου στην Κρήτη, αλλά και το φαινόμενο με τις συνεχόμενες σεισμικές δονήσεις στην Θήβα.



Για την σεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο Ηράκλειο, αλλά και την συνεχόμενες σεισμικές δονήσεις στην Θήβα και την κόντρα μεταξύ σεισμολόγων για το συγκεκριμένο φαινόμενο, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών Γεράσιμος Χουλιάρας.

Όπως είπε ο κ. Χουλιάρας, είμαστε στο δεύτερο 24ωρο από τον σεισμό των 5,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο Ηράκλειο και τόνισε ότι «οι δονήσεις είναι πολύ συχνές πάνω από τα 4 Ρίχτερ και έτσι θα συνεχίσουν μειούμενες… έχουν σημειωθεί 15 δονήσεις πάνω από 4 Ρίχτερ μετά τα 5,8 Ρίχτερ». Σημείωσε ακόμα ότι οι μετασεισμικές ακολουθίες προκαλούν εκτόνωση του φαινομένου.

Μιλώντας για την σεισμική δραστηριότητα στην Θήβα, με αφορμή και την κόντρα μεταξύ σεισμολόγων για το αν αναμένεται ισχυρός σεισμός στην περιοχή, ο κ. Χουλιάρας ξεκαθάρισε ότι «κανένας σεισμός δεν είναι ίδιος με τον επόμενο. Βλέπουμε μεγάλους σεισμούς να επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα».

Παράλληλα, τόνισε ότι οι σεισμοί στην Θήβα δεν δίνουν αύξουσα τάση όπως στην Κρήτη και είπε πως «η σεισμική δραστηριότητα στην Θήβα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019 με 4 Ρίχτερ και συνεχίζει με μικρούς σεισμούς, δεν έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα».

«Οι περιπτώσεις σαν της Θήβας είναι τέτοιες που μπορεί να κρατήσουν και ένα χρόνο αλλά δεν δίνουν μεγάλο σεισμό», υπογράμμισε ο κ. Χουλιάρας και πρόσθεσε ότι «δεν αξίζει τον κόπο να μιλάμε για ακραία φαινόμενα». Ανέφερε ακόμα ότι «η σεισμική ακολουθία στην Θήβα σήμερα είναι μικρή, αν αλλάξουν τα δεδομένα στην συνέχεια τότε θα αλλάξει το σενάριο στην Θήβα».

Απαντώντας σε ερώτηση για την κόντρα μεταξύ σεισμολόγων για το φαινόμενο στην Θήβα είπε πως «δεν επιτρέπεται επιστήμονες να τσακώνονται στις τηλεοράσεις. Η επιστήμη χρειάζεται σεβασμό».

Τέλος, αναφερόμενος στον σεισμό στο Ηράκλειο της Κρήτης, είπε πως δεν ήταν μεγάλος και τόνισε ότι δεν δικαιολογείται η καταστροφή που έγινε, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα έχουν τα κτίρια. «Τα κτίρια πρέπει να δούμε… Τα κτίρια δεν άντεξαν γιατί κουνήθηκαν δυο φορές», είπε χαρακτηριστικά.

