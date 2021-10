Κοινωνία

Επεισόδια στην Νέα Σμύρνη: Ο “Ινδιάνος” αποφυλακίζεται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με βούλευμα βγαίνει από την φυλακή ο 30χρονος, που είχε συλληφθεί στα επεισόδια της Νέας Σμύρνης τον περασμένο Μάρτιο.



Βγαίνει από τη φυλακή με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ο αποκαλούμενος «Ινδιάνος», επτά μήνες έπειτα από την προφυλάκισή του για την υπόθεση της επίθεσης σε βάρος αστυνομικού της ομάδας ΔΙΑΣ, στις 9 Μαρτίου 2021, στη Νέα Σμύρνη.

Το βούλευμα κάνει δεκτή ανάλογη εισαγγελική πρόταση που εισηγήθηκε την έξοδο από τις φυλακές του 30χρονου, ο οποίος ήρθε αντιμέτωπος με τις Αρχές ύστερα από κατάθεση προσώπου του οικογενειακού κύκλου του που τον «τοποθέτησε» στην πλατεία της Νέας Σμύρνης κατά τους χρόνους εκδήλωσης επεισοδίων, τα οποία είχαν γίνει μετά από συγκέντρωση.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, άνδρας επιτέθηκε κατά αστυνομικού και τον έριξε από τη μηχανή που επέβαινε ως συνοδηγός.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος από την αρχή αρνήθηκε την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας που του αποδίδεται, προσκομίζοντας στοιχεία, τα οποία κατά την υπεράσπισή του αποδεικνύουν ότι δεν βρισκόταν καν στη Νέα Σμύρνη την ημέρα που έγιναν τα επεισόδια.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, ο μάρτυρας που ενέπλεξε τον 30χρονο στην υπόθεση δεν είναι αξιόπιστος, ενώ στην υπόθεση δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν τον ισχυρισμό του μάρτυρα, αλλά αντιθέτως έχουν αποδυναμωθεί οι αρχικές ενδείξεις εμπλοκής του στον άγριο ξυλοδαρμό του αστυνομικού.

Ο 30χρονος είχε ζητήσει άλλες δύο φορές την αποφυλάκισή του, αιτήσεις οι οποίες δεν έγιναν δεκτές.

Σε δήλωσή του, ο συνήγορος του 30χρονου, Παύλος Σαράκης, αναφέρει: «Η ελληνική Δικαιοσύνη και συγκεκριμένα το Δικαστικό Συμβούλιο Αθηνών δικαίωσε τις νομικές μας προσπάθειες να αφεθεί ελεύθερος ένας αθώος συμπολίτης μας, που δόλια κατηγορήθηκε από τον ψυχικά ασταθή γαμπρό του, για την εγκληματική πράξη εις βάρος του αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Εδώ και επτά μήνες ουδένα έτερο ενοχοποιητικό στοιχείο προέκυψε από την ανακριτική έρευνα εις βάρος του εντολέα μας, αντιθέτως, τεκμηριώθηκαν πλήρως οι ισχυρισμοί του, ότι όχι μόνον δεν συμμετείχε στην εγκληματική ενέργεια κατά του αστυνομικού, αλλά εκείνον τον χρόνο έπαιζε μπάσκετ με τους φίλους του στην Ελευσίνα. Η προφυλάκιση ενός αθώου συμπολίτη μας με μόνο στοιχείο μία σαθρή κατάθεση ενός παράφρονα, θα βαραίνει διά βίου τις συνειδήσεις όλων όσων συνέπραξαν σε αυτήν. Η περίπτωση του αποκαλούμενου “Ινδιάνου” θα πρέπει να αποτελέσει φάρο για τη Δικαιοσύνη, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοια γεγονότα που στιγματίζουν τις ζωές ανθρώπων, αλλά και την ίδια τη Δικαιοσύνη».





Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι - Αλεξανδρής: Απάνθρωπη η συμπεριφορά της κατηγορούμενης (βίντεο)

Κορονοϊός - γρίπη: έρευνα για την ταυτόχρονη χορήγηση των εμβολίων

Ηλιούπολη: Επίθεση στα γραφεία της ΝΔ