Λιθουανία: αφαίρεσαν βίδες και καρφιά από στομάχι ασθενούς!

Οι γιατροί ανακάλυψαν μέσα στο στομάχι του διάφορα μεταλλικά αντικείμενα, ορισμένα εκ των οποίων είχαν μήκος έως και 10 εκατοστά!

Οι γιατροί ενός νοσοκομείου στη Λιθουανία ανακοίνωσαν σήμερα πως ανακάλυψαν στο στομάχι ενός άνδρα διάφορα μικρά μεταλλικά αντικείμενα, όπως βίδες και καρφιά, βάρους άνω του ενός κιλού.

Ο ασθενής εισήχθη στο νοσοκομείο της Κλαϊπέντα, στη Βαλτική, καθώς παραπονιόταν για οξείς πόνους στην κοιλιακή χώρα.

Οι γιατροί του έκαναν ακτινογραφία και σύντομα ανακάλυψαν πως μέσα στο στομάχι του υπήρχαν διάφορα μεταλλικά αντικείμενα, ορισμένα εκ των οποίων είχαν μήκος έως και 10 εκατοστά, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ζωή του.

«Κατά τη διάρκεια της επέμβασης διάρκειας τριών ωρών (…), όλα τα ξένα σώματα, ακόμα και τα μικρότερα, αφαιρέθηκαν από το στομάχι του ασθενούς», δήλωσε ο χειρουργός Σαρούνας Νταϊλιντένας.

Το νοσοκομείο έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία από τις βίδες και τα καρφιά που βρέθηκαν στο στομάχι του ασθενούς. «Δεν έχουμε ποτέ δει ξανά κάτι παρόμοιο», είπε ο Αλγκίρντας Σλεπαβίτσιους, επικεφαλής χειρουργός στο νοσοκομείο της Κλαϊπέντα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο άνδρας άρχισε να καταπίνει μεταλλικά αντικείμενα τις τελευταίες εβδομάδες αφότου σταμάτησε να πίνει. Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, συμπλήρωσε ο γιατρός.

