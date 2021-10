Αθλητικά

Πετρούνιας: Σε αρθροσκόπηση ώμου υποβλήθηκε ο Ολυμπιονίκης

Τι δήλωσε ο “άρχοντας των κρίκων” κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο.

Σε αρθροσκόπηση ώμου υποβλήθηκε, την Παρασκευή, ο Ολυμπιονίκης της Ενόργανης Γυμναστικής, Λευτέρης Πετρούνιας. Η μετεγχειρητική του κατάσταση είναι εξαιρετική και το μεσημέρι του Σαββάτου έλαβε εξιτήριο με τις απαιτούμενες οδηγίες για κατ’ οίκον αποθεραπεία.

Κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο, ο Λευτέρης Πετρούνιας δήλωσε: «Ήταν ένα πρόβλημα που με ταλαιπωρούσε πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο και κρίθηκε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για τη χειρουργική αντιμετώπισή του. Θέλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου Οδυσσέα Παξινό και τους συνεργάτες του, Παναγιώτη Γρηγορόπουλο και Νικόλαο Κουρή, για την ιδιαίτερη στήριξη και φροντίδα. Όπως οφείλω να ευχαριστήσω και το Ερρίκος Ντυνάν, τη διοίκηση και το προσωπικό του, όχι μόνον για τη δική μου νοσηλεία, αλλά και για τη στήριξη που προσφέρουν σε κάθε αθλητή και αθλήτρια της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας».

Στα πλαίσια του ρεκτιφιέ στον δρόμο για το Παρίσι 2024 έκανα μια αναγκαία επέμβαση και στον άλλο μου ώμο! Ευχαριστώ πολύ τον Γιατρό μου Οδυσσέα Παξινό και την ομάδα του αλλά και το @henrydunanthospital για την υποστήριξή τους σε όλη την Ολυμπιακή Ομάδα ! #roadtoparis #petrounias pic.twitter.com/whglzM4NaZ — Petrounias Eleftherios (@Petrounias_E) October 2, 2021

Ο Ολυμπιονίκης της Ενόργανης Γυμναστικής νοσηλεύτηκε και χειρουργήθηκε στο “Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center”, στο πλαίσιο της ειδικής συνεργασίας του νοσοκομείου με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) για την ιατρική κάλυψη των αθλητών και αθλητριών που συγκροτούν την εθνική ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

