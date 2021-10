Κόσμος

Ηφαίστειο - Λα Πάλμα: “Φούσκωσε” το ποτάμι της λάβας (εικόνες)

Κατέρρευσε μέρος του κρατήρα με αποτέλεσμα να προκληθούν εντυπωσιακές εκρήξεις.

Μεγαλύτερες διαστάσεις έλαβε σήμερα το ποτάμι της λάβας που ρέει από το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα στην ισπανική Λα Πάλμα αφού το βόρειο τμήμα του κρατήρα κατέρρευσε το προηγούμενο βράδυ προκαλώντας εντυπωσιακές εκρήξεις, αλλά οι αρχές απέκλεισαν περαιτέρω εκκενώσεις.

Παρά την έντονη δραστηριότητα, η λάβα φάνηκε να ακολουθεί παρόμοια πορεία με τα προηγούμενα πύρινα ποτάμια και να αποφεύγει περιοχές που έως τώρα έχουν γλιτώσει την καταστροφή, δήλωσε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών Άνχελ Τόρες.

«Έπρεπε να δώσουμε εντολή για ορισμένα lockdowns λόγω της ποιότητας του αέρα, διότι δεν σχεδιάζουμε να απομακρύνουμε άλλο κόσμο», ανέφερε σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό TVE σήμερα το πρωί.

Ο Τόρες είπε ότι το ηφαίστειο είχε εκλύσει περίπου τρεις φορές το υλικό που είχε εκλυθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας μεγάλης έκρηξης του νησιού το 1971, στο ένα τέταρτο του χρόνου.

Προσέθεσε ότι η κυβέρνησή του σχεδιάζει να αγοράσει περίπου 300 σπίτια για τη φιλοξενία αυτών που έχασαν την κατοικία τους και είπε ότι είναι πολύ νωρίς να εκτιμηθεί το μέγεθος της συνολικής καταστροφής.

«Είμαστε στο μέσον αυτού…εάν η λάβα συνεχίσει να εκλύεται στην ίδια ποσότητα με αυτή που είδαμε χθες βράδυ, η ζημιά θα είναι μεγαλύτερη», δήλωσε ο Τόρες.

Σχεδόν 1.000 κτίρια έχουν καταστραφεί από τότε που εξερράγη το ηφαίστειο, στις 19 Σεπτεμβρίου, και 6.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, κυρίως από τις πόλεις Ελ Πάσο και Λος Λιάνος δε Αριδάνε.

