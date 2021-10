Κοινωνία

Μυρτώ: “Την έχουν αφήσει στην τύχη της”, λέει η μητέρα της

Το αίτημα για αποζημίωση, η άρνηση του Κράτους και η δικαστική διαμάχη για βοήθεια στην κοπέλα, η συντήρηση και η προσπάθεια αποκατάστασης της οποίας γίνεται με βοήθεια τρίτων.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας συζητήθηκε η αίτηση της Μαρίας Κοτρώτσου, μητέρας της 23χρονης Μυρτούς, που ζητάει να αναιρεθεί η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα για την καταβολή αποζημίωσης, καθώς βρίσκεται καθηλωμένη σε ένα κρεβάτι με ποσοστό αναπηρίας 100%, μετά την άγρια κακοποίηση που υπέστη πριν από εννέα χρόνια στην Πάρο από τον Πακιστανό Αχμέτ Βακά, ο οποίος είχε εισήλθε παράνομα στη χώρα μας.

Ειδικότερα, στο Α΄ Τμήμα του ΣτΕ συζητήθηκε η αίτηση της Μαρίας Κοτρώτσου με την οποία ζητάει να αναιρεθεί η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που απέρριψε το αίτημα καταβολής αποζημίωσης, αίτημα που είχε απορρίψει και το Διοικητικό Πρωτοδικείο της πρωτεύουσας.

Το Διοικητικό Εφετείο έχει κρίνει ότι δεν «υπάρχουν παραλείψεις των οργάνων του εφεσίβλητου Ελληνικού Δημοσίου που να βρίσκονται σε αιτιώδη συνάφεια» με τον βαρύτατο τραυματισμό Μυρτούς. Για τους λόγους αυτούς απέρριψε την αγωγή. Στο ΣτΕ (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Σίσσυ Χρυσικοπούλου και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Ταξιαρχία Κόμβου) συζητήθηκε σήμερα η αίτηση της μητέρας της Μυρτούς.

Συγκεκριμένα, η μητέρα της άτυχης κοπέλας έχει ζητήσει να καταβληθεί στην κόρη της το ποσό 200.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για τη ζημία που υπέστη από τον βαρύτατο τραυματισμό της. Επίσης, διεκδικεί την καταβολή ποσού 2.977,81 ευρώ κάθε μήνα στην κόρη της, αρχής γενομένης από τον Ιούνιου του 2017 και για όσο διαρκεί ο βίος της. Το ποσό αυτό, σύμφωνα με την αγωγή, θα έπρεπε να επιδικασθεί στη νεαρή κοπέλα για τα έξοδα διαβίωσης, καθημερινής φροντίδας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής της. Επιπρόσθετα, η μητέρα και η αδελφή της νεαρής γυναίκας, ζήτησαν να επιδικασθεί στην κάθε μια, το ποσό 50.000 ευρώ ως αποζημίωση λόγω της ηθικής βλάβης.

Κατά την σημερινή ακροαματική διαδικασία ο δικηγόρος της οικογένειας Σπύρος Βλαχόπουλος, επισήμανε ότι ο δράστης επί δύο χρόνια ζούσε παράνομα στην Ελλάδα, χωρίς καμία αρμόδια κρατική αρχή να το γνωρίζει και χωρίς να έχει καταγραφεί από κάποια αρχή ότι διαμένει στην χώρας μας.

Ακόμη, ο κ. Βλαχόπουλος ανέφερε ότι υπάρχει απόλυτη αιτιώδης συνάφεια μεταξύ των παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου και του τραγικού αποτελέσματος που επέφερε ο δράστης στην Μυρτώ. Σύμφωνα με τον κ. Βλαχόπουλο, οι αστυνομικές αρχές ήταν υποχρεωμένες να συλλάβουν τον παράνομα εισερχόμενο στην Ελλάδα, να τον παραπέμψουν στη Δικαιοσύνη ή να τον επαναπροωθήσουν στη χώρα προέλευσης του.

Παράλληλα, ο συνήγορος της οικογένειας, ανάφερε ότι το γεγονός ότι ο αλλοδαπός δράστης κατάφερε να διαβιώσει στη χώρα μας για δυο χρόνια παράνομα χωρίς χαρτιά εισόδου και με ανασφάλιστη εργασία) «βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την εγκληματική συμπεριφορά που επέδειξε, ήτοι με την απόπειρα δολοφονίας της Μυρτούς και τον βιασμό της. Κατά συνέπεια, υφίσταται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ των παραλείψεων στις οποίες προέβησαν τα όργανα της Πολιτείας και της ζημίας που υπέστη η Μυρτώ».

Ο εκπρόσωπος του Δημοσίου (ΝΣΚ) Ιωάννης Καλαμάρας δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο, καθώς προηγουμένως είχε καταθέσει δήλωση παράστασης πριν τη συζήτηση. Τέλος, το ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του η οποία αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες.

Τι είπε η μητέρα της Μυρτούς

Η μητέρα της άτυχης 23χρονης έξω από το ΣτΕ δήλωσε: «Έχω έρθει στο Συμβούλιο της Επικρατείας εντελώς συμβολικά, καθώς δεν μπορώ να συμμετέχω στη συζήτηση αναίρεσης. Διαμαρτύρομαι επειδή η Μυρτώ χτυπήθηκε άδικα και δεν της έχει φερθεί το ελληνικό κράτος όπως έπρεπε. Μας έχουν αφήσει στην τύχη μας. Μέχρι το 2017 ζούσαμε μέσα στα νοσοκομεία και στο κέντρο αποκατάστασης στη Λάρισα δωρεάν, αλλά δεν μπορείς να ζεις για πάντα στα νοσοκομεία.

Έπρεπε να επιστρέψουμε στο σπίτι, το σπίτι μας το έχουν παραχωρήσει. Υπάρχουν τεράστια έξοδα. Καταλύσεις, αδυνατεί το μυϊκό σύστημα και με μια λοίμωξη ο ασθενής μπορεί να φύγει. Άτομα σαν τη Μυρτώ δεν ζουν πολλά χρόνια. Σκοπός μου είναι να ζήσει όσο το δυνατόν περισσότερο και καλά.

Ζητάμε 2.900 ευρώ μηνιαίως. Το κράτος δεν έχει δώσει τίποτα εφάπαξ για να του λείψουν τα χρήματα αυτά. Άτομα που είναι όπως η Μυρτώ δεν μιλάνε, δεν τρώνε, δεν κινούνται, έχει 100% αναπηρία. Ας ανοίξει ο δρόμος και για άλλα παιδιά, μιλάμε για ένα άτομο που δεν μπορεί ούτε καν να γυρίσει πλευρό στο κρεβάτι μόνο του».

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ανέφερε «Ίσως αν βγει μια θεραπεία να επανέλθει, ο Θεός ξέρει... Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχω δει ανθρώπους που είναι σε άγρυπνο κώμα και ακούν και καταλαβαίνουν. Έχω δυο σκυλιά. Ας δείξουνε την ίδια ευαισθησία στους ανθρώπους. Οι νόμοι να γίνουν αυστηρότεροι, τα ισόβια να είναι ισόβια. Νιώθω ότι υφίσταμαι έναν ρατσισμό, δεν είμαι ρατσίστρια. Δυστυχώς η Μυρτώ γεννήθηκε Ελληνίδα. Αυτά που προσφέρουν στα προσφυγόπουλα να τα έδιναν και στο παιδί μου».

Ήταν 22 Ιουλίου του 2012. Η 15χρονη τότε Μυρτώ βρίσκονταν στην Πάρο με την οικογένειά της για διακοπές. Την ημέρα εκείνη όλοι μαζί είχαν επισκεφθεί την Χρυσή Ακτή. Η ανήλικη φορώντας τα ακουστικά της, κατευθύνθηκε στα βράχια, ελάχιστα μέτρα από εκεί που βρισκόταν η μητέρα της. Στα αυτιά της φορούσε ακουστικά και άκουγε μουσική από το κινητό της τηλέφωνο. Έτσι δεν αντιλήφθηκε την παρουσία κάποιου άλλου ατόμου κοντά της. Επρόκειτο για τον Πακιστανό Αχμέτ Βακάς, ο οποίος την πλησίασε και αφού της άρπαξε το κινητό της, την βίασε. Κατόπιν προσπάθησε να την σκοτώσει χτυπώντας το κεφάλι της στα βράχια.

Στη συνέχεια, πήρε την ίδια πέτρα και άρχισε να χτυπά την κοπέλα πιο δυνατά. Η Μυρτώ βρέθηκε λίγο αργότερα ημίγυμνη και σε κωματώδη κατάσταση. Λόγω των βαρύτατων κακώσεων που υπέστη σε εγκέφαλο και πνεύμονες, η κοπέλα μέχρι σήμερα παραμένει σε αφασία, χωρίς να μπορεί να επικοινωνήσει με το περιβάλλον της ενώ έχει υποστεί πλήρη κινητική παράλυση στα κάτω άκρα. Το 2017 το Μικτό Ορκωτό Εφετείο, επέβαλλε στον δράστη ισόβια και κάθειρξη 25 ετών.