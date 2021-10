Κοινωνία

ΒΟΑΚ - Τροχαίο δυστύχημα: βίντεο από κάμερα ασφαλείας

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε στις μεταλλικές μπάρες και «προσγειώθηκε» με την οροφή σε δημοτικό δρόμο.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 56χρονος, ο οποίος απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου του, από άνδρες της ΕΜΑΚ, μετά το τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε στις 13:30 το μεσημέρι, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, μεταξύ των κόμβων Αμαρίου και Σπηλίου.

Κάμερα καταστήματος κατέγραψε τις συγκλονιστικές στιγμές που ένα αυτοκίνητο στην Κρήτη εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις μεταλλικές μπάρες και «προσγειώθηκε» με την οροφή σε δημοτικό δρόμο.

Καρέ - καρέ το θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη

Το ekriti.gr φέρνει στη δημοσιότητα τις συγκλονιστικές εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα, οι οποίες καταγράφηκαν από κάμερα παρακείμενου στο σημείο καταστήματος. Σημειώνεται πως το αυτοκίνητο είχε κατεύθυνση από Χανιά προς Ηράκλειο.

Ευτυχώς την ώρα εκείνη δεν περνούσε άλλο όχημα από το δρόμο.

Ο 56χρονος οδηγός, έχασε ακαριαία τη ζωή του. Η σορός του παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

