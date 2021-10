Πολιτισμός

“Το Πρωινό”: ο Tάκης Παπαματθαίου για τον γιό του και τον Πέτρο Φιλιππίδη (βίντεο)

Τι είπε ο επί σειρά ετών συνεργάτης του ηθοποιού, που έχει προφυλακιστεί μετά τις καταγγελίες για βιασμό. Τι λέει για τον γιό του και την αυτόνομη πορεία του στην υποκριτική.

«Έπαιζα με πνευμονία και 39 πυρετό το καλοκαίρι, ενώ ήμουν σε περιοδεία με τον θίασο στην βόρεια Ελλάδα», είπε ο ηθοποιός Τάκης Παπαματθαίου, συνομιλώντας με τον Γιώργο Λιάγκα και την Φαίη Σκορδά.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Τάκης Παπαματθαίου έθιξε το θέμα της κατάργησης της άδειας του ηθοποιού, που αποφασίστηκε το 1981, λέγοντας πως «είναι κάτι «τρελό». Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό, εν μια νυκτί κάποιος άσχετος με το θέατρο, να ανεβαίνει στην σκηνή ή να παίζει αρχαία τραγωδία σε αρχαίο θέατρο, χωρίς να έχει πάει σε σχολή υποκριτικής».

Για τον Πέτρο Φιλιππίδη, με τον οποίο έχει συνεργαστεί επί πολλά χρόνια και είχαν και φιλικές σχέσεις σε προσωπικό επίπεδο, ο Τάκης Παπαματθαίου είπε «Φυσικά στεναχωριέμαι και για τον Πέτρο και για τα κορίτσια (ενν. που έκαναν τις καταγγελίες). Έπεσα από τα σύννεφα. Δεν ήξερα τίποτα ούτε κάποιος άλλος από τους κοντινούς συναδέλφους ήξερε κάτι. Η αντανακλαστική αντίδραση μου, η ανθρώπινη, ήταν ότι «πάγωσα».

Ερωτηθείς τι θα έκανε αν συναντούσε τον Πέτρο Φιλιππίδη, είπε ότι «εννοείται πως θα τον ρωτούσα για όλα αυτά και τι ακριβώς έχει γίνει».

Μιλώντας για τον γιό του, επίσης ηθοποιό, είπε ότι «χαίρομαι που τα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το «αφιλότιμο» επάγγελμα. Μου το είπε μικρός ότι θέλει να γίνει ηθοποιός. Αλλάζουμε γνώμες για την δουλειά μας, όπως κάνω με άλλους συναδέλφους. Ο Ιάσων είναι αυτοδύναμος και αυτάρκης και δεν ήθελε να συνδέεται με εμένα και με το όνομα μου. Εγώ του είχα προτείνει, μετά την Σχολή, να παίξει και στην Επίδαυρο, με τον Πέτρο Φιλιππίδη, του είπα ότι θα είναι καλό για εκείνον, αλλά δεν ήθελε»

Ο Τάκης Παπαματθαίου αναφέρθηκε και στην παράσταση «Παγίδα» στην οποία πρωταγωνιστεί. Όπως είπε η περιοδεία που έκαναν το καλοκαίρι πήγε πάρα πολύ καλά και πέρα από την εισπρακτική επιτυχία, ανέκτησαν πάλι αυτό το αίσθημα της έκφρασης, που είχαν στερηθεί λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό. Το έργο θα «ανέβει» από τις 13 Οκτωβρίου στο Θέατρο «Ζίνα».

