Κοινωνία

Γλυκά Νερά: κρίνεται οριστικά η επιμέλεια της μικρής Λυδίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του καθ ομολογίαν δολοφόνου, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, μίλησε στον ΑΝΤ1 για τη διαδικασία, τη σχέση των δύο οικογενειών και τη στάση του Μπάμπη.

Η δικαιοσύνη θα κρίνει σήμερα το ζήτημα της επιμέλειας της μικρής Λύδιας, κόρη της άτυχης Καρολάιν, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του καθ ομολογίαν δολοφόνου, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, τόνισε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ότι οι γονείς του Μπάμπη δεν έχουν σκοπό να ζητήσουν την επιμέλεια του παιδιού.

Άλλωστε, όπως επιβεβαίωσε, οι σχέσεις των δύο οικογενειών είναι καλές και υπάρχει συνεργασία για το καλό του παιδιού.

Ως εκ τούτου, οι σημερινές διαδικασίες θα είναι συνοπτικές, ενώ η απόφαση για την επιμέλεια του παιδιού θα είναι η οριστική.

“Τον νοιάζει το μέλλον του παιδιού, έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και το κλίμα από πλευράς του είναι απολύτως συναινετικό” είπε για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι – Αλεξανδρής: δεν έχει ψελλίσει ούτε ένα συγγνώμη η κατηγορούμενη (βίντεο)

Λινού για κορονοϊό: τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μπορεί να φέρουν έξαρση κρουσμάτων

Συμφωνία Ελλάδας – Γαλλία: Συζήτηση και ψηφοφορία στη Βουλή