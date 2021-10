Πολιτική

Χρυσή Αυγή: Ένας χρόνος από την καταδίκη της - Τα μηνύματα των πολιτικών

Ανακοινώσεις για τη συμπλήρωση ενός έτους από την ποινική καταδίκη της Χρυσής Αυγής.

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης. Μια δικαστική περιπέτεια 5,5 ετών που έριξε αυλαία με την φυλάκιση του ηγετικού πυρήνα, υψηλόβαθμων στελεχών και του δράστη της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.

«Με την απόφαση του Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών στις 7 Οκτωβρίου 2020 επήλθε η Νέμεση στην Ύβρη που συνιστούσε για το Κράτος Δικαίου η Χρυσή Αυγή», τονίζει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «Το νεοναζιστικό μόρφωμα επιχείρησε να δοκιμάσει τις αντοχές της Δημοκρατίας μας. Εισέπραξε τη δέουσα απάντηση», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας, σε άρθρο του στην εφημερίδα “Τα Νέα” με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την καταδικαστική απόφαση για τη Χρυσή Αυγή.

«Δεν θα υπήρχε δίκη και καταδίκη της Χρυσής Αυγής αν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας δεν είχαν παραπέμψει στη Δικαιοσύνη και δεν είχαν φροντίσει να ολοκληρωθεί η δίκη, όταν επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν βρισκόταν καν αίθουσα για να γίνει!», αναφέρει, σε δήλωσή του, για τη συμπλήρωση ενός έτους από την ποινική καταδίκη της Χρυσής Αυγής ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Γαϊτάνης.

Ο κ. Γαϊτάνης επισημαίνει πως «η απάντηση στον φασισμό και τη μισαλλοδοξία είναι η υπεράσπιση των δημοκρατικών αρχών, η εφαρμογή του κράτους δικαίου και η απόλυτη καταδίκη ενεργειών και συμπεριφορών που εκτρέφουν τέτοια φαινόμενα».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά σε ανάρτησή της αναφέρει ότι «ενα χρόνο πριν αποδείξαμε ότι όλοι μαζί τελειώνουμε τους νεοναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής. Όμως δεν τελειώσαμε με τη μισαλλόδοξη βία και την κουλτούρα μίσους, όπως αποδεικνύεται τις τελευταίες ημέρες με τα γεγονότα στον Εύοσμο, τη Σταυρούπολη και το Νέο Ηράκλειο. Ο αγώνας για μια ανοιχτή, δημοκρατική, ανεκτική κοινωνία είναι διαρκής. Η προσπάθεια μας αφορά όλους. Κανένας εφησυχασμός, κανένα κλείσιμο του ματιού, καμία ανοχή στον αυταρχισμό και τους φασίστες, καμία έκπτωση στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Η δημοκρατία είναι ένα δέντρο που ποτίζουμε όλοι μαζί καθημερινά.»





Βαρουφάκης: Το αυγό του φιδιού ξαναζεσταίνεται

«Ένας χρόνος από την πανηγυρική δικαίωση του αντιφασιστικού αγώνα, όμως ήδη το αυγό του φιδιού ξαναζεσταίνεται», τονίζει σε δήλωσή του ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης με την ευκαιρία συμπλήρωσης ενός χρόνου από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής.

Ο κ. Βαρουφάκης προσθέτει ότι «η πλήρης παλινόστηση της ολιγαρχίας, μια κυβέρνηση της ΝΔ με ακροδεξιούς φασίζοντες υπουργούς, η φτώχεια και ο όλο και πιο βαθύς εξευτελισμός των πολλών, όλα αυτά ανασταίνουν τον φασισμό». Υπογραμμίζει ότι «ακούμε ξανά τη θεωρία των δύο άκρων, ξαναβλέπουμε κυβέρνηση της ΝΔ, όπως τότε και επί Σαμαρά, να αλληθωρίζει προς τη φασιστική, ξενοφοβική, εθνικιστική δεξιά».

Το ΜέΡΑ25, αναφέρει ο κ. Βαρουφάκης, «γνωρίζει ότι όσο το εκμεταλλευτικό σύστημα κυριαρχεί παγκοσμίως, όσο παράγει κρίσεις, δεν θα υπάρξει ποτέ τελική νίκη επί του φασισμού. Η νίκη, πέρσι τέτοια μέρα, είναι μία εντολή. Μία εντολή σε όλους μας και όλες μας, για συνεχείς αγώνες εναντίον του φασισμού και εναντίον των αιτίων του φασισμού».





