F1: Ο Μπότας νικητής στην Τουρκία

Ο Φινλανδός οδηγός της Mercedes πέτυχε την πρώτη φετινή και δέκατη συνολικά νίκη της καριέρας του.

Ο Βαλτέρι Μπότας εκκίνησε πρώτος και τελικά κατέκτησε τη νίκη στο τουρκικό γκραν πρι της Φόρμουλα Ενα στην πίστα της Κωνσταντινούπολης, που είναι και ο 16ος συνολικά αγώνα της εφετινής χρονιάς. Ο Φινλανδός οδηγός της Mercedes πέτυχε την πρώτη φετινή και δέκατη συνολικά νίκη της καριέρας του σ' έναν αγώνα, που η βροχή στο τέλος έπαιξε σημαντικό ρόλο, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) και στην τρίτη θέση τον Σέρχιο Πέρεθ, επίσης της Red Bull.

Ο Ολλανδός πιλότος πάντως ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας των οδηγών, αφήνοντας πίσω του έξι βαθμούς τον Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes, επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, έκανε μεγάλη προσπάθεια, καθώς ξεκίνησε από την 11η θέση της εκκίνησης, μολονότι ήταν ο ταχύτερος στις χθεσινές κατατακτήριες, λόγω της ποινής δέκα θέσεων για παραβίαση των κανονισμών για τον κινητήρα του μονοθεσίου του, και τελικά τερμάτισε στην 5η θέση.

Ο Μπότας, που είχε να πανηγυρίσει νίκη από την περασμένη σεζόν και από το γκραν πρι της Ρωσίας, δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης και πήρε μια σημαντική νίκη, καθώς είχε τον έλεγχο του αγώνα από την αρχή ως το τέλος, χωρίς να απειληθεί ποτέ. Η δεύτερη θέση του Φερστάπεν τον επανέφερε την πρωτοπορία της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, απομένοντας έξι αγώνες έως την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος.

Συνοπτικά η κατάταξη στο γκραν πρι της Τουρκίας:

Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 1:31:04.103 Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull-Honda) +14.584 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull-Honda) +33.471 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) +37.814 Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία/Mercedes) +41.812 Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri) +44.292 Λάντο Νόρις (Βρετανία/McLaren-Mercedes) +47.213 Κάρλος Σάινθ Τζ. (Ισπανία/Ferrari) +51.526 Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) +82.018 Εστέμπαν Οκόν (Γαλλία/Alpine) +1 γύρος

Η βαθμολογία στην κατάταξη των οδηγών:

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία) 262,5 βαθμοί Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία) 256,5 Βάλτερι Μπότας (Φινλαδία) 177 Λάντο Νόρις (Βρετανία) 145 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό) 135 Κάρλος Σάινθ Τζ. (Ισπανία) 116,5 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό) 116 Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία) 95 Πιέρ Γκασλί (Γαλλία) 74 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία) 58 Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία) 46 Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία) 35

Βαθμολογία κατασκευαστών:

Mercedes 433,5 βαθμοί Red Bull-Honda 397,5 McLaren-Mercedes 240 Ferrari 232,5 Alpine-Renault 104 AlphaTauri-Honda 92 Aston Martin-Mercedes 61 Williams-Mercedes 23 Alfa Romeo Racing-Ferrari 7 Haas-Ferrari 0