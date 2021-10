Κοινωνία

Γιώργος Καρκάς: Στο “σκαμνί” ξανά για τον “βιασμό” ταξιτζή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Εφετείο η υπόθεση βιασμού οδηγού ταξί. Το πρωτόδικο δικαστήριο τον είχε κρίνει αθώο.

Αναβλήθηκε, για τις 6 Απριλίου 2022, η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου του 30χρονου ηθοποιού που καταγγέλεται για βιασμό από 28χρονο οδηγό ταξί, τον Νοέμβριο του 2018, σε απόμερο σημείο πίσω από τη Γεωπονική Σχολή.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε μετά από αιτήματα που υπέβαλε και η πλευρά του ηθοποιού, λόγω κωλύματος του συνηγόρου του, αλλά και η πλευρά του οδηγού ταξί, που ήταν απών από το δικαστήριο.

Ο ηθοποιός έχει αθωωθεί σε πρώτο βαθμό με την ψήφο των τεσσάρων ενόρκων που αποδέχθηκαν την αθωωτική εισαγγελική πρόταση, καθώς οι τρεις τακτικοί δικαστές είχαν τη γνώμη πως πρέπει να κηρυχθεί ένοχος.

Κατά της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ασκήθηκε έφεση υπέρ του νόμου από την εισαγγελέα Εφετών Αρετή Σκαφιδά, η οποία έκρινε πως το δικαστήριο δεν αξιολόγησε σωστά τα στοιχεία της υπόθεσης.

Σημειώνεται, ότι ο ηθοποιός παρέμεινε 15 μήνες προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Δημοσκόπηση του ΑΝΤ1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δευτέρας

Η κακοκαιρία “Αθηνά” σάρωσε και τη Θεσσαλονίκη

Άγρια καταδίωξη με πυροβολισμούς στο κέντρο της Αθήνας