Κορονοϊός: Εμβολιασμοί από κινητές μονάδες σε Μακεδονία - Θράκη

Δείτε αναλυτικό πίνακα με τις περιοχές και τις ώρες που θα βρίσκονται σε κάθε σημείο οι μονάδες. Περιοδεία Θεμιστοκλέους στην Βόρεια Ελλάδα.

Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους από αύριο Τρίτη έως και την ερχόμενη Πέμπτη θα βρίσκεται στη Β. Ελλάδα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για αύξηση του ποσοστού εμβολιασμού και με στόχο την ενίσχυση του τείχους ανοσίας έναντι της νόσου Covid-19.

Ο Γενικός Γραμματέας ΠΦΥ θα επισκεφθεί περιοχές της Μακεδονίας και θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με υγειονομικούς καθώς και με φορείς της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αντικείμενο τις προωθούμενες ενέργειες για την εντατικοποίηση του εμβολιαστικού προγράμματος.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής σε χωριά της Βόρειας Ελλάδας, ανακοινώνεται το πρόγραμμα εμβολιασμών από τις Κινητές Μονάδες.

