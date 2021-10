Life

“Game Of Chefs” - KITCHEN BATTLES: η 3η ομαδική δοκιμασία (εικόνες)

Ποιο θέμα και ποια αποστολή καλούνται να φέρουν εις πέρας οι διαγωνιζόμενοι, για να βαθμολογηθούν απο 11 γευσιγνώστες,

Το «Game Of Chefs» ανοίγει την πόρτα του, απόψε στις 21:00, στον ΑΝΤ1, για άλλη μία καυτή μάχη των KITCHEN BATTLES.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου καλωσορίζει τους διαγωνιζόμενους που είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν… τα μαχαίρια τους και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειρο και την κατάκτηση του τίτλου του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και των 50.000 ευρώ!

Απόψε, θα δούμε την 3η ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ, όπου οι τρεις σεφ, Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς, θα διαλέξουν ο καθένας 4 άτομα από την ομάδα τους για να διασταυρώσουν τις… κουτάλες τους σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.

Το θέμα της 3ης ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ είναι εμπνευσμένο από το «street food».

Κάθε ομάδα καλείται να ετοιμάσει το πιο εντυπωσιακό, αλλά και το πιο νόστιμο μπέργκερ, το οποίο θα συνοδεύεται από πατάτες. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τρία λεπτά στη διάθεσή τους για να αποφασίσουν τι θα μαγειρέψουν. Η δοκιμασία δεν είναι τόσο δύσκολη, ωστόσο υπάρχει ένας περιορισμός που βάζει αρκετά εμπόδια. Οι σεφ πρέπει να επιλέξουν έναν με τον οποίο θα μιλάνε αποκλειστικά και ο οποίος θα δώσει ακόμα και πόστα στους συμπαίκτες του.

Στο τέλος της δοκιμασίας, 11 γευσιγνώστες θα δοκιμάσουν τα πιάτα, χωρίς να ξέρουν σε ποια ομάδα ανήκει το καθένα, θα τα κρίνουν και θα δώσουν την ψήφο τους σε αυτά που θα ξεχωρίσουν. Η ομάδα που θα κερδίσει τις περισσότερες ψήφους θα είναι η νικήτρια και θα κερδίσει την ασυλία.

Τα πιάτα θα κρίνουν οι: Νίκος Δαλέζιος, Μιχάλης Καλφαγιάννης, Κωστής Χρηστάκης, Λήδα Ζαρκαδά, Ηλίας Αβασκαντήρας, Λευτέρης Τσαϊρίδης, Τάκης Χονδρογιάννης, Καλλιόπη Αναγνωστή, Αγγελική Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Βασιλειάδης, Θοδωρής Στάθης.

Με ποια κριτήρια θα επιλέξουν οι τρεις σεφ τους αρχηγούς των ομάδων τους;

Ποιος κριτής δυσκολεύεται περισσότερο με τον περιορισμό της συγκεκριμένης δοκιμασίας, σύμφωνα με την οποία μπορεί να μιλά μόνο στον αρχηγό που έχει ορίσει;

Ποιος σεφ επιλέγει να οδηγήσει τους διαγωνιζόμενους στη δημιουργία μιας ασφαλούς συνταγής και ποιος επιλέγει να ρισκάρει;

Ποιο μέλος της ομάδας του ο Γιάννης Κουτεράνης αποκαλεί «Λαντάκι»;

Πόσο «αιματοβαμμένη» θα είναι αυτή η δοκιμασία;

Ποιο μέλος της μπλε ομάδας λειτουργεί με τους δικούς του ρυθμούς; Δημιουργεί πρόβλημα στον αρχηγό του;

Θα μείνουν ικανοποιημένοι οι σεφ από τις επιδόσεις των αρχηγών που έχουν επιλέξει;

Θα καταφέρει η ομάδα του Άγγελου Λάντου να πάρει την 1η νίκη;

Τι πιστεύουν οι 11 γευσιγνώστες για τα πιάτα;

Ποια ομάδα θα πάρει μόνο 1 ψήφο;

«Game Of Chefs»: Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 21:00

#GameOfChefsGR

Facebook: @gameofchefsgreece

Instagram: @gameofchefsgr

Twitter: @gameofchefsgr.





