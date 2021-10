Πολιτική

Ανατολική Μεσόγειος - Μητσοτάκης: Ελλάδα και Κύπρος συντονισμένες απέναντι στις προκλήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τη νέα πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός.

"Θέλω να σας διαβεβαιώσω για ακόμα μία φορά ότι Ελλάδα και Κύπρος παραμένουν απόλυτα συντονισμένες για να απαντήσουν με τρόπο μεθοδικό, οργανωμένο και πάντα συμβατό με το Διεθνές Δίκαιο στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ανατολική Μεσόγειο" τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση του με τη νέα πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αννίτα Δημητρίου, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του στενού συντονισμού Αθήνας και Λευκωσίας συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο μέγαρο Μαξίμου, οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά και τις τελευταίες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας.

Ο κ.Μητσοτάκης σημείωσε ότι αποτελεί προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική ο τερματισμός της τουρκικής κατοχής και η συνολική και συμφωνημένη επίλυση του Κυπριακού με λύση Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια, όπως προβλέπουν οι σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Υπογράμμισε ακόμη ότι μοναδική βάση λύσης του Κυπριακού αποτελούν οι δεσμευτικές για όλους αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το οποίο πρέπει να εφαρμόζεται απρόσκοπτα σε ολόκληρη την επανενωμένη Κύπρο.

Ο πρωθυπουργός τόνισε τέλος, ότι δεν νοείται συμφωνημένη λύση χωρίς την άμεση κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος των Εγγυήσεων και την πλήρη απόσυρση των κατοχικών στρατευμάτων.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου Αννίτα Δημητρίου, τόνισε ότι είναι τώρα μία δύσκολη χρονική συγκυρία, κατά την οποία "έχουμε να διαχειριστούμε σημαντικές μικρές και μεγάλες προκλήσεις. Οπότε, πέραν από επιβεβλημένη που είναι η σχέση συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας είναι και συνεργασία στον ίδιο παρονομαστή και πάντοτε σε συνάρτηση με τις βάσεις αρχών".

Η συνάντηση άρχισε με τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας υποδέχομαι στο Μέγαρο Μαξίμου και αντιλαμβάνομαι ότι είχατε και μία πολύ παραγωγική συζήτηση με τον πρόεδρο της Βουλής. Επιτρέψτε μου να εκφράσω τη χαρά μου για την εκλογή σας. Είναι πολύ σημαντικό: για πρώτη φορά γυναίκα πρόεδρος της Βουλής στην Κύπρο. Και εμείς κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα εκλέγοντας την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και πιστεύω ότι και αυτή η ανανέωση του πολιτικού δυναμικού, μόνο σε κάτι καλό μπορεί τελικά να οδηγήσει.

Θα έχουμε την ευκαιρία -πιστεύω- να έχουμε μία διεξοδική συζήτηση για τις μεγάλες κοινές εθνικές προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε και θέλω να σας διαβεβαιώσω για ακόμα μία φορά ότι Ελλάδα και Κύπρος παραμένουν απόλυτα συντονισμένες για να απαντήσουν με τρόπο μεθοδικό, οργανωμένο και πάντα συμβατό με το Διεθνές Δίκαιο στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως και πάλι καλώς ήρθατε και σας εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας.

Αννίτα Δημητρίου: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε, είναι πραγματικά μεγάλη τιμή, θα μου επιτρέψετε να πω, που βρίσκομαι με τους συνεργάτες και τις συνεργάτιδές μου σήμερα εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου. Πέρα από άριστες σχέσεις και αδελφικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου είναι τώρα μία δύσκολη χρονική συγκυρία, εννοώντας ότι έχουμε να διαχειριστούμε σημαντικές μικρές και μεγάλες προκλήσεις. Οπότε, πέραν από επιβεβλημένη που είναι η σχέση συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας -και ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο της Βουλής, με τον οποίο είχαμε σήμερα μία πολύ σημαντική και εποικοδομητική θα προσέθετα συζήτηση για το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε επιπροσθέτως και να ενισχύσουμε την κοινοβουλευτική διπλωματία- είναι και συνεργασία στον ίδιο παρονομαστή και πάντοτε σε συνάρτηση με τις βάσεις αρχών.

Όσον αφορά το Διεθνές Δίκαιο, τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, μπορούμε όλα αυτά τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε να τα αντιμετωπίσουμε καλύτερα, αμεσότερα και αποτελεσματικότερα. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, είναι μεγάλη παρακαταθήκη όπως και βαρύ -θα μου επιτρέψετε να πω- το φορτίο. Έχουμε πολλά, κύριε Πρόεδρε, να διαχειριστούμε και εύχομαι και ελπίζω πραγματικά μαζί με τους συνεργάτες μου, με όλους τους βουλευτές και βουλεύτριες, να συμβάλλουμε και εμείς για τη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού μέλλοντος που θέλουμε να εξασφαλίσουμε για την Κύπρο και την Ελλάδα του αύριο.

Ειδήσεις σήμερα:

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1/Marc: Διψήφιο προβάδισμα της ΝΔ

Κουρτς: Δεν είμαι σκιώδης καγκελάριος

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Ηχητικό ντοκουμέντο από την κλήση του πιλότου στην Άμεση Δράση (βίντεο)