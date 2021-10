Αθλητικά

“Το Πρωινό” - Πολύζου: ο βιασμός από τον πατέρα της και η “συγγνώμη για τον δρόμο”

Τι λέει η κορυφαία Ελληνίδα μαραθωνοδρόμος για όσα βίωσε σε τρυφερή ηλικία, τις απόπειρες αυτοκτονίας, την διέξοδο στον αθλητισμό και την κόρη της.

«Έχω τρέξει περίπου 50 μαραθωνίους. Έχω κάνει περίπου 280.000 χιλιόμετρα όλα αυτά τα χρόνια που τρέχω. Κατέχω το πανελλήνιο ρεκόρ στον μαραθώνιο γυναικών, με 2 ώρες και 33 λεπτά», είπε η Μαρία Πολύζου, στην αρχή της συζήτησης της με την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα.

Σχετικά με την σχέση της με τον αθλητισμό και το τρέξιμο, η Μαρία Πολύζου, που μεγάλωσε στην Πάτρα, από όπου έφυγε σε ηλικία 17 ετών, είπε «επειδή δεν πήρα καλούς βαθμούς στο σχολείο αποφάσισα να πάω στο στάδιο να προπονηθώ, για να πάρω καλύτερους βαθμούς στο επόμενο τρίμηνο. Το τρέξιμο μου έδωσε μεγάλη χαρά, μεγάλη ελευθερία, μου έδωσε μια ανάσα».

Μιλώντας για το βιβλίο της, είπε ότι στην φωτογραφία του είναι εκείνη στην πρώτη Γυμνασίου, «ένα κορίτσι με πολλά όνειρα και πολλά προβλήματα», και ότι θέλει να δώσει «πολλά μηνύματα, κυρίως στα παιδιά, καθώς πολλές φορές ξεκινάμε συνήθως με τα πλην, αλλά μπορούμε να φτάσουμε ψηλά αν κάνουμε στόχους».

Ο αθλήτρια, που συγκλόνισε πρόσφατα με τις αποκαλύψεις της για βιασμό από τον πατέρα της, είπε στον Γιώργο και την Φαίη, «είμασταν 5 αδέλφια. Ο πατέρας μου ήταν ψαράς, ήταν ένας σκληρός άνθρωπος, ακόμη και στην όψη. Τρομάζαμε και μόνο που τον βλέπαμε μέσα στο σπίτι γιατί φώναζε, έβριζε, μας χτυπούσε».

«Ο πατέρας μου με βίασε σε ηλικία 11 ετών. Δεν το είπα πουθενά. Ένα παιδί δεν τολμάει να μιλήσει. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για το 1980-81. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει και η απειλή “αν μιλήσεις, θα σε σκοτώσω”», είπε η Μαρία Πολύζου.

Όταν ρωτήθηκε πότε και σε ποιόν το αποκάλυψε, είπε «εχω φύγει από την Πάτρα, έχω περάσει στο Πανεπιστήμιο, έχω προχωρήσει στον αθλητισμό και πολλά χρόνια αργότερα μίλησα για αυτό, για πρώτη φορά, στον σύζυγο μου».

Συμπλήρωσε πως «ο πατέρας μου πέθανε πριν από πέντε χρόνια», ενώ ερωτηθείσα αν ποτέ το συζήτησε μαζί του ούσα σε μεγαλύτερη ηλικία, είπε πως υπάρχει περιγραφή για αυτό στο κεφάλαιο του βιβλίου με τίτλο «μια συγγνώμη για τον δρόμο», ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε ότι δεν είχε καλή σχέση με την μητέρα της σε αντίθεση με τα αδέλφια της που «είναι η οικογένεια μου».

«Στην κόρη μου, που είναι στο τρίτο έτος του Πανεπιστημίου, μίλησα πριν από λίγο καιρό, όταν ήμουν έτοιμη και αποφάσισα ότι αυτό το βιβλίο πρέπει να το γράψω και εκείνη, η Αγάπη, ήταν που επέμενε “Μαμά, αυτό θα το γράψεις”», υπογράμμισε η αθλήτρια.

Για την μάχη με τον καρκίνο και την πίστη της στον Θεό, η Μαρία Πολύζου είπε «πέρασα τον καρκίνο πριν από 1,5 χρόνο, έκανα πολλές χημειοθεραπείες και με το χαμόγελο βγήκα νικήτρια και είμαι ευτυχισμένη. Πιστεύω πολύ στον Θεό. Αν ο Θεός σου δώσει ένα πρόβλημα, θα σου δώσει τον τρόπο και την δύναμη να το αντιμετωπίσεις. Η πίστη στον Θεό με βοήθησε. Ο Θεός με έσωσε. Από μικρή ήμουν κοντά στον Θεό και άναβα καντήλια και κεριά».

«Έχω κάνει δύο απόπειρες αυτοκτονίας, στα 13 και στα 14 χρόνια μου. Αλλά πιστεύω ότι ο Θεός με αγάπησε πάρα πολύ. Μου έδωσε πάρα πολλά προβλήματα. Όμως ήμουν πάντοτε στα πόδια Του, να προσεύχομαι και στάθηκα στα πόδια μου και βγήκα στο φως», είπε η Μαρία Πολύζου, προσθέτοντας «εγώ βρήκα διέξοδο στον αθλητισμό, έβαλα στόχους για το που θέλω εγώ να βρεθώ εγώ, σε ποια θέση στην κοινωνία. Η θεραπεία μου είναι ο αθλητισμός, πήγα στον ψυχολόγο μόνο για 9 μήνες και μετά είπα στον εαυτό μου “τώρα, πρέπει να προχωρήσω”».

Όπως τόνισε η μαραθωνοδρόμος, «Θέλω να πω σε κάθε παιδί ότι μπορεί να υλοποιήσει το όνειρα του, να κατακτήσει την ζωή και ο αθλητισμός είναι σημαντικός. Τώρα τα παιδιά θα μπορούν να έχουν μια «γραμμή φωνής» μόνο για τα κακοποιημένα παιδιά. Αν υπήρχε ένα τηλέφωνο τότε, μια γραμμή βοήθειας για κακοποιημένα παιδιά, θα είχα καλέσει, θα το έκανα. Πρέπει να σταθούμε σε κάθε παιδί που μας ακούει ότι αν κάνει μια καταγγελία. Να μην φοβάται ότι “θα το σκοτώσει κάποιος αν μιλήσει” ή “τι θα γίνει τώρα η οικογένεια μου;"».

«Για αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει όταν λένε ισόβια οι νόμοι να είναι ισόβια. Δεν αλλάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Αν βγουν από την φυλακή ή θα το κάνουν πάλι ή θα προσπαθήσουν να τιμωρήσουν αυτόν που τους κατήγγειλε», είπε εμφανώς ταραγμένη η Μαρία Πολύζου.

Ακόμη, εξέφρασε το παράπονο της και για τις αθλητικές ομοσπονδίες, που όπως είπε αντί να στηρίξουν ένα νέο κορίτσι που σπούδαζε, δούλευε και έκανε διπλή προπόνηση, της έβαζαν συνέχεια εμπόδια, λέγοντας δε χαρακτηριστικά ότι «στους Ολυμπιακούς Αγώνες πήγα με δικά μου έξοδα. Παρότι είχα κάνει το 1996 παγκόσμιο ρεκόρ, που ακόμη δεν έχει σπάσει, μου έκοβαν τον δρόμο».

