Βαρουφάκης: Έκλεψαν το φουσκωτό του στην Αίγινα

Αυτή είναι η τρίτη κλοπή σκάφους στο νησί, μέσα σε διάστημα λίγων μηνών.

Άγνωστοι έκλεψαν το φουσκωτό σκάφος του Γιάνη Βαρουφάκη από το λιμάνι της Αίγινας. Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, που διαμένει μόνιμα στο νησί του Σαρωνικού, κατήγγειλε την κλοπή στην Αστυνομία.

Αυτή, σύμφωνα με το saronicmagazine, είναι η τρίτη κλοπή σκάφους στην Αίγινα μέσα στους τελευταίους μήνες.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου είχε κλαπεί, σύμφωνα με την καταγγελία του ιδιοκτήτη του (ο οποίος προσφέρει αμοιβή ύψους 1.000 ευρώ σε όποιον το βρει και του το επιστρέψει), σκάφος με το όνομα DIMI και τετράχρονη YAMAHA 60 ίππων με γκρι τέντα. Κλάπηκε, όπως είχε καταγγείλει από το κεντρικό λιμάνι της Αίγινας ξημερώματα της 4ης Σεπτεμβρίου από την πλωτή προβλήτα 6 όπου ήταν δεμένο.

Παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και στις 8 Αυγούστου, όταν εξαφανίστηκε από το λιμάνι της Αίγινας το σκάφος Αίολος ΛΑ 1664, 90 Yamaha 4,60 μέτρων. Και τα τρία κρούσματα κλοπής αξιολογούνται ως ιδιαιτέρως ανησυχητικά, καθώς το λιμάνι της Αίγινας είναι ένα από πλέον δημοφιλή και η προσέλκυση σκαφών συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

πηγή: saronicmagazine.gr

