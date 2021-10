Κόσμος

Φιλιππίνες: Φονικός τυφώνας σάρωσε το αρχιπέλαγος (εικόνες)

Τουλάχιστον ένδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά φέρονται ως αγνοούμενοι στις Φιλιππίνες μετά το πέρασμα ισχυρού τυφώνα που συνοδευόταν από σφοδρές βροχοπτώσεις, οι οποίες προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Κατακλυσμιαίες βροχές σάρωσαν το βράδυ της Δευτέρας ολόκληρες περιοχές στο πιο πολυπληθές νησί του αρχιπελάγους Λουσόν προτού η τροπική καταιγίδα Κομπάσου κατευθυνθεί προς τη Νότια Σινική Θάλασσα.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο φέρονται ως αγνοούμενοι στην ορεινή επαρχία Μπενγκέ. Ένας άνθρωπος πνίγηκε στην επαρχία Καγκαγιάν, που βρίσκεται στα παράλια, ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν η ζωή τους στις ξαφνικές πλημμύρες σε δύο πόλεις του νησιού Παλαουάν, στη δυτική πλευρά του αρχιπελάγους, ενώ πέντε άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Οι άνδρες της ακτοφυλακής που μετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης στις δύο πόλεις ανακάλυψαν τρία πτώματα στην επαρχία Ιλόκος Σουρ, στον βορρά, αλλά η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει προς το παρόν αν οι θάνατοι αυτοί συνδέονται με την καταιγίδα.

"Ένδεκα κοινότητες πλημμύρισαν αλλά η κατάσταση ηρέμησε το πρωί της Τρίτης", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ροζέλιο Σέντινγκ, αρμόδιος επικοινωνίας για την επαρχία Καγκαγιάν. Οι κύριες οδοί και οι γέφυρες παραμένουν πλημμυρισμένες, πρόσθεσε, ενώ το νερό άρχισε σήμερα να υποχωρεί.

Σχεδόν επτά με οκτώ κοινότητες παραμένουν πλημμυρισμένες... έπειτα από ένα πρόβλημα στο αποχετευτικό δίκτυο", δήλωσε ο Ερλ Τιμπανκάγια αρμόδιος για τη διαχείριση καταστροφών στο Πουέρτο Πρινσέσα, στο νησί Παλαουάν.

Κάθε χρόνο, σχεδόν 20 καταιγίδες και τυφώνες πλήττουν τις Φιλιππίνες καταστρέφοντας σοδειές και υποδομές και συμβάλλοντας στην παραμονή εκατομμυρίων ανθρώπων στη φτώχεια.

Μια πιο ζεστή ατμόσφαιρα κατακρατά περισσότερο νερό, συνεπώς η κλιματική αλλαγή μπορεί να προκαλέσει βροχοπτώσεις ακραίας έντασης και μεγάλες πλημμύρες.

