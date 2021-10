Πολιτική

Κακοκαιρία “Μπάλλος” – Χαρδαλιάς: Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα

Ευρεία σύσκεψη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ ενόψει της κακοκαιρίας.

Την τήρηση από τις Ένοπλες Δυνάμεις «πάντα σε συνεννόηση με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο» απόλυτης ετοιμότητας συνδρομής στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, «εφόσον απαιτηθεί κατά τη διάρκεια εξέλιξης των φαινομένων» της επερχόμενης κακοκαιρίας, υπογράμμισε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς, με ανάρτησή του στο Facebook.

Όπως αναφέρει ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, χθες, Τετάρτη 13 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε «ευρεία σύσκεψη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο» κατά την οποία έγινε ενημέρωση «επί των νέων μετεωρολογικών δεδομένων» αλλά και ανακεφαλαίωση «επί των τελευταίων προγνωστικών μοντέλων».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ, αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης, ο επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ, αντιπτέραρχος Γεώργιος Φασούλας, καθώς και ο διευθυντής Α Κλάδου/ΓΕΕΘΑ, υποστράτηγος Ιωάννης Τσιόπλος.

«Για την αντιμετώπιση της αναμενόμενης επιδείνωσης του καιρού με πιθανή εκδήλωση ακραίων φαινομένων» τονίζει ο κ. Χαρδαλιάς, «αλλά και της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην Κρήτη λόγω του πρόσφατου σεισμού των 6,3 Ρίχτερ, έχουν ήδη αναληφθεί με εντολή του αρχηγού ΓΕΕΘΑ συγκεκριμένες ενέργειες».

Αναλυτικά, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, «έχουν τεθεί σε άμεση ετοιμότητα συνδρομής εντός στρατοπέδων όλα τα τμήματα ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ και μηχανήματα μηχανικού» στην Κρήτη.

«Παράλληλα», συνεχίζει, «προσωπικό και μέσα λοιπών μονάδων και υπηρεσιών του νησιού βρίσκονται σε ετοιμότητα διάθεσης εφόσον απαιτηθεί».

«Για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων, τηρούνται σε επιφυλακή τα προβλεπόμενα από το σχέδιο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ και τα γενικά σχέδια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σχετικά τμήματα αλλά και μέσα» συμπληρώνει ο κ. Χαρδαλιάς.

Από σήμερα το πρωί, «όλα τα τμήματα ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ στην περιοχή ευθύνης της 1ης Στρατιάς και της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ), μετέπεσαν σε ετοιμότητα επέμβασης και άμεσης απόκρισης στο μισό του προβλεπόμενου χρόνου», επισημαίνει ο ίδιος.

«Βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα όλα τα προβλεπόμενα ιπτάμενα μέσα για την ανάληψη αποστολών επιτήρησης, καθώς και έρευνας και διάσωσης εφόσον απαιτηθεί», προσθέτει ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και καταλήγει: «Είμαστε στο πλευρό της Πολιτικής Προστασίας και σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας για την άμεση επέμβαση στην αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων προκύψουν από την επερχόμενη κακοκαιρία».

