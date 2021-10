Αθλητικά

“Μπάλλος” - Άρης: το προπονητικό κέντρο “βούλιαξε” στα λασπόνερα (εικόνες)

Εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ είναι οι ζημιές που υπέστησαν οι χώροι και ο εξοπλισμός του “Δασυγένειου”



Τεράστιες ζημιές άφησε πίσω του στο πέρασμα του από το Νέο Ρύσιο ο "Μπάλλος".

Το προπονητικό κέντρο του Άρη παραδόθηκε στη μανία των καιρικών φαινομένων, με τις καταστροφές να ανέρχονται - σύμφωνα με πηγές της ΠΑΕ - σε πάνω από 400.000 ευρώ.

Από τις βροχές υπερχείλισε το ρέμα που βρίσκεται πίσω από το πάρκινγκ του "Δασυγένειου Αθλητικού Κέντρου" και τα γύρω οικόπεδα και τα νερά μπήκαν στις εγκαταστάσεις της ομάδας. Καταστράφηκαν όλα τα μηχανήματα, οι σάουνες και οι κρυοσάουνες, τα όργανα γυμναστικής, τα αποδυτήρια, ντουλάπες, τα δάπεδα κι ό,τι άλλο υπήρχε μέσα.

