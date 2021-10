Πολιτική

ΚΙΝΑΛ – Παπανδρέου: Το μήνυμα για τη νίκη του ΠΑΣΟΚ το 1981 και οι επαφές

Συνεχίζονται οι διεργασίες στο Κίνημα Αλλαγής, εν αναμονή της ανακοίνωσης των προθέσεων του Γιώργου Παπανδρέου.



Με μια σύντομη ανάρτησή του ο Γιώργος Παπανδρέου αναφέρεται στην εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ, πριν 40 χρόνια, στις 18 Οκτώβριου του 1981.

Ο κ. Παπανδρέου υπογραμμίζει:

«18 Οκτώβρη 1981

Ημέρα νίκης του Ελληνικού λαού και της Δημοκρατίας.

18 Οκτώβρη 2021

Αφετηρία νέων αγώνων για να οικοδομήσουμε μια προοδευτική προοπτική, να οδηγήσουμε με σιγουριά τη χώρα σε ένα μέλλον με μεγάλες προκλήσεις, αλλάζοντας οριστικά τη μοίρα του Ελληνικού λαού».





Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος Παπανδρέου συνεχίζει τις επαφές του με τους υποψήφιους για την προεδρία του Κινήματος Αλλαγής μετά την σπόσυρση της Φώφης Γεννηματά και ενώ αναμένεται η ανακοίνωση της στάσης που θα κρατήσει ο ίδιος και το αν θα είναι υποψήφιος για την προεδρία.

Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συζήτηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Γιώργο Παπανδρέου, την οποία ζήτησε ο πρώην πρωθυπουργός στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την πορεία του Κινήματος Αλλαγής και την ευρύτερη παράταξη. Η συζήτηση έγινε με τηλεδιάσκεψη καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται σε περιοδεία.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η συζήτησε έγινε σε καλό κλίμα με τον υποψήφιο για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ να αναγνωρίζει τον ρόλο του πρώην πρωθυπουργού σε κρίσιμες στιγμές και υπογράμμισε την ανάγκη ενότητας της παράταξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε στον κ. Παπανδρέου: «Η διαδικασία εκλογής νέας ηγεσίας αφορά την επόμενη ημέρα του Κινήματος. Αφορά το μέλλον της παράταξης και της χώρας. Η ανανέωση είναι πολιτικό και κοινωνικό αίτημα και βασική προϋπόθεση για την αναγέννησή μας».

Γόνιμη χαρακτηρίζει ο Βασίλης Κεγκέρογλου τη συζήτηση που είχε με τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, λίγο μετά το μεσημέρι. Σε δήλωσή του αναφέρει ότι «ως Γραμματέας της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής θα ενημερώσω την πρόεδρο Φώφη Γεννηματά» και τονίζει:

«Ως υποψήφιος πρόεδρος, θα αξιολογήσω τυχόν νέα δεδομένα, εάν και εφόσον αυτά προκύψουν, πάντα με γνώμονα το συμφέρον της παράταξης και της Ελλάδας. Η υποψηφιότητά μου, μετά την απόσυρση της προέδρου για λόγους υγείας, τέθηκε για να προσθέσει αξία και δυναμική στη στρατηγική της αυτόνομης πορείας με σοσιαλδημοκρατική ταυτότητα, που διαμορφώσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα».

Ο κ. Κεγκέρογλου σημειώνει ότι η Εθνική Στρατηγική για την ασφαλή πορεία της πατρίδας μας και το Πράσινο Κοινωνικό Συμβόλαιο, για το νέο πρότυπο Ανάπτυξης και Ζωής, προκειμένου να γίνουν πράξη, πρέπει να συνοδευτούν με ένα πολιτικό σχέδιο επανασύνδεσης του Κινήματος με την κοινωνία και τις λαϊκές δυνάμεις και τονίζει:

«Το σχέδιο και η πίστη μας στη Νέα Αλλαγή αποτελούν την καλύτερη τιμή για την επέτειο της ιστορικής νίκης του ΠΑΣΟΚ στις 18 Οκτωβρίου 1981».

