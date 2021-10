Κοινωνία

Ρωγμές στη Βουλή - Καρύδης στον ΑΝΤ1: Δεν έγινε μελέτη για το υπόγειο γκαράζ (βίντεο)

Ο ομότιμος Καθηγητής Αντισεισμικής Τεχνολογίας μίλησε για την επικινδυνότητα των ρηγματώσεων που εντοπίστηκαν.

Για το “καμπανάκι” που έκρουσε αναφορικά με τις ρηγματώσεις που εντοπίστηκαν στο κτήριο της Βουλής, μίλησε ο ομότιμος Καθηγητής Αντισεισμικής Τεχνολογίας στο ΕΜΠ, Παναγιώτης Καρύδης, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

«Υπάρχουν κάποια ρήγματα, που πρέπει να δουν τη βαρύτητά τους», τόνισε ο κ. Καρύδης, συμπληρώνοντας ότι «όπως σε κάθε παλιό κτήριο, ιδιαίτερα όταν είναι τόσο σημαντικό, είναι απαραίτητο να γίνει περαιτέρω εξέταση».

Σύμφωνα με σχετική μελέτη, εντοπίστηκαν 10 ρηγματώσεις στο εσωτερικό, άλλη μία στην κύρια είσοδο πάνω από τον Άγνωστο Στρατιώτη, λόγω της κατασκευής του υπόγειου γκαράζ.

Ο Καθηγητής Αντισεισμικής Τεχνολογίας υπογράμμισε πως θα έπρεπε να είχε γίνει μελέτη, πριν κατασκευαστεί το υπόγειο γκαράζ. «Είναι ένας διάδρομος πολύ μακρύς, αναπτύσσεται ταχύτητα και δημιουργούνται ταλαντώσεις», εξήγησε και σημείωσε πως «το μπάζωμα φαίνεται ότι “έκατσε”».

Εύλογη ήταν η επισήμανση του Γιώργου Παπαδάκη πως «όταν συμβαίνει αυτό σε ένα από τα σημαντικότερα κτήρια του τόπου, εκεί όπου στεγάζεται το Κοινοβούλιο, καθόμαστε και λέμε για προχειρότητες έργων που γίνονται και με τον “Μπάλλο” είδαμε τι έγινε. Άρα χρειάζεται μία σοβαρότητα…»

