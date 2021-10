Πολιτική

Τσίπρας: Η κυβέρνηση έχει “σφυρίξει τη λήξη” της πανδημίας

"Πυρά" στην κυβέρνηση για την διαχείριση της πανδημίας εξαπέλυσε εκ νέου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.





Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη διαχείριση της πανδημίας, για την ακρίβεια, για τα ελληνοτουρκικά και την πρόσφατη Συμφωνία με τη Γαλλία, αλλά και για τα θέματα διαφάνειας του δημοσίου βίου που σχετίζονται με την Εξεταστική Επιτροπή που έχει ζητήσει, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Alpha.

Για την ακρίβεια που πλήττει τα λαϊκά εισοδήματα είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έρχεται, για την Εξεταστική που έχει ζητήσει υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αντιδρά με πανικό και επιχειρεί να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Εξέφρασε την ανησυχία του για την πανδημία και ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός εκμεταλλεύτηκε την καμπάνια στα ΜΜΕ για να φτιάξει το δικό του καθεστώς. Δήλωσε ότι θα επιδιώξει αναθεώρηση της Συμφωνίας με την Γαλλία ενώ για τις εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ περιορίστηκε στο να υπάρξει την επομένη της εκλογής ηγεσία που να συμβάλλει στην προοδευτική διακυβέρνηση.

Η κυβέρνηση δεν έχει συνειδητοποιήσει πως ζει η πλειοψηφία των πολιτών

Σκληρή κριτική άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας και για το θέμα της ακρίβειας: «Η κυβέρνηση δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έρχεται και δεν έχει συνειδητοποιήσει πώς ζει η πλειοψηφία των πολιτών. Ένα στα τρία νοικοκυριά δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα. Οι αυξήσεις στο ρεύμα έχουν φθάσει σε επίπεδο ρεκόρ στην ΕΕ. Ο μέσος πολίτης βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα κύμα ανατιμήσεων με καθηλωμένους μισθούς. Η απάντηση στο ενεργειακό κόστος του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ ήταν ότι θα διαθέσει 150 εκατ. για ενίσχυση των νοικοκυριών. Και μετά από δύο εβδομάδες αναγκάστηκαν να το αναθεωρήσουν…Ο κ. Μητσοτάκης έλεγε για αύξηση στους μισθούς διπλάσια από τον ρυθμό ανάπτυξης, γιατί έδωσε εφέτος μόνο 50 λεπτά όταν ο ρυθμός ανάπτυξης είναι 6%;». Έθεσε το ερώτημα «γιατί εμμένει η κυβέρνηση σε αυτή την λογική;» για να απαντήσει: « Γιατί δεν θέλει να δυσαρεστήσει κάποιους εργοδότες. Για τον ίδιο λόγο που έφερε το εργασιακό, για τον ίδιο λόγο που οδήγησε 40.000 μαθητές εκτός ΑΕΙ. Δεν θέλει να δυσαρεστεί συμφέροντα που τον στηρίζουν».

Ακολούθως υπογράμμισε ότι «η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα ήταν μία πραγματική ανάσα γιατί το πετρέλαιο θέρμανσης έχει ανέβει κατά 40%. 'Αλλες χώρες με προοδευτικές κυβερνήσεις το έχουν κάνει. Η κυβέρνηση το αρνείται γιατί, λέει, έχουμε 7% έλλειμμα. ‘Οταν μείωνε την φορολογία στα κέρδη των επιχειρήσεων και στα μερίσματα δεν είχαμε έλλειμμα, όταν έβαλε όριο για τις γονικές παροχές τα 800 χιλιάδες ευρώ δεν είχαμε έλλειμμα…Ο κ. Μητσοτάκης έχει εμμονή σε πολιτικές που καταστρέφουν την κοινωνική συνοχή».

«Είμαι ανήσυχος για την εξέλιξη της πανδημίας - ο πρωθυπουργός δεν έχει αξιοπιστία»

Για το θέμα της πανδημίας εξέφρασε την ανησυχία του για την αρνητική εξέλιξη με την αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων και ανέφερε: «Αν είχαμε ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ και ένα σοβαρό εμβολιαστικό πρόγραμμα και μία καμπάνια για τους πολίτες δεν θα είχαμε αυτά τα χάλια…Εγώ ανησυχώ πολύ, βρισκόμαστε στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά τους θανάτους και βλέπω την κυβέρνηση να εκπέμπει ένα κλίμα χαλαρότητας…Βλέπω μεγάλα ποσοστά ανεμβολίαστων στις κρίσιμες ηλικίες…Δεν θα πεισθούν οι πολίτες μέσα από μία καμπάνια που ήταν το όχημα για να φτιάξει ο κ. Μητσοτάκης το δικό του καθεστώς και επίσης δεν θα πεισθούν οι πολίτες με μία λογική του είδους πάρε 150 ευρώ ή ένα βάουτσερ για να εμβολιαστείς».

Συνεχίζοντας υποστήριξε: «Κάτι φταίει που έχουμε τόσο υψηλό ποσοστό ανεμβολίαστων και θανάτων. Ο πρωθυπουργός δεν έχει αξιοπιστία, ο λόγος του δεν γίνεται αποδεκτός από την κοινωνία». Επανέλαβε την πρότασή του ότι «στην Ελλάδα θα έπρεπε να καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι και να βρούμε τους τρόπους για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα. Έχουμε 15.000 νεκρούς στην πλάτη, μπορούμε να αναζητήσουμε τι έφταιξε και να δούμε τι έκαναν σε άλλες χώρες, όπως πχ η Πορτογαλία». Ο κ. Τσίπρας είπε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ όπως και η κυβέρνηση στην αρχή ακολούθησε το δόγμα «ότι πουν οι ειδικοί» και συμπλήρωσε ότι αυτό το δόγμα έχει εγκαταλειφθεί και μαζί έχει απομακρυνθεί η «dream team» που μας έλεγαν ότι νίκησαν την πανδημία στα πρώτα δύο κύματα… «Θα πρέπει να αναγνωρίσει ο πρωθυπουργός ότι η ομάδα ήταν αποτυχημένη γι αυτό την άλλαξε», ανέφερε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε ότι «δεν μπορείς να δημιουργείς κλίμα εφησυχασμού στην κοινωνία και ούτε να μειώνεις τις δαπάνες για την δημόσια Υγεία». Συμπεραίνοντας είπε ότι «Όλη η στρατηγική του κ. Μητσοτάκη είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του το μικροκομματικό όφελος».

Ναι στις παρελάσεις αλλά με προφυλάξεις

Για το θέμα των παρελάσεων της 28ης Οκτωβρίου είπε: «Η άποψή μου είναι ότι οι παρελάσεις όπως και οι ποδοσφαιρικοί αγώνες και γενικότερα οι μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις δεν έχει νόημα να τα ακυρώσουμε, αλλά να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι πρέπει να φοράνε μάσκα και να προσέχουν αν και εμβολιασμένοι…Πρέπει να κατανοήσουμε ότι το εμβόλιο είναι το μεγάλο μας όπλο αλλά όχι το μοναδικό. 'Αρα πρέπει να πείσουμε τους πολίτες να εμβολιαστούν και επίσης να μην εφησυχάζουν... Είμαι ανήσυχος για τα μεγάλα ποσοστά στην Βόρειο Ελλάδα».

«Μόνο ο πρωθυπουργός δεν έχει ευθύνη»;

Σε ερώτηση για την κατηγορία της κυβέρνησης ότι δεν επιδεικνύει συναίνεση σε κανένα θέμα και ότι η αντιπολιτευτική του τακτική συνίσταται σε στείρα άρνηση, απάντησε: «Εμείς δεν προτείναμε κοινό υπουργό Υγείας και συνεννόηση όλων των κομμάτων για κοινή στρατηγική αντιμετώπισης της πανδημίας; Εγώ δεν είχα εποικοδομητική στάση την ώρα που καιγόταν η χώρα. Δεν βγήκα στα κεραμίδια όπως έκανε ο κ. Μητσοτάκης αλλά κατέθεσα προτάσεις». Στην συνέχεια επιτέθηκε στον πρωθυπουργό λέγοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει ευθύνες, δεν μπορεί να ρίχνει τις ευθύνες μονίμως στους πολίτες. Δεν μπορεί να υπάρχουν 11 εκατομμύρια ευθύνες και να μην υπάρχει μόνο η ευθύνη του πρωθυπουργού. Είχα πει στο τέλος του πρώτου κύματος ότι η χώρα πέτυχε στην αντιμετώπιση και το πιστώνεται η κυβέρνηση. Όταν πετυχαίνει το πιστώνεται όταν αποτυγχάνει δεν έχει ευθύνες η κυβέρνηση;».

Αναθεώρηση της Συμφωνίας με την Γαλλία

Σε ερώτηση για στην Συμφωνία με την Γαλλία ανέφερε: «Θεωρώ ότι η κυβέρνηση απομακρύνεται από το δόγμα ειρήνης ασφάλειας και σταθερότητας…Η Συμφωνία με την Γαλλία ήταν και δική μας επιδίωξη. Δεν το αρνούμαι. Αλλά είναι ετεροβαρής. Δίνουμε 7 δισ. και μία διασφάλιση ότι αν δεχθούμε επίθεση θα έχουμε συνδρομή δεν μας δίνει. Γιατί η τουρκική απειλή δεν είναι στο έδαφος αλλά στην ΑΟΖ και στην υφαλοκρηπίδα. Εμείς είπαμε ας έλθει μία επίσημη διαβεβαίωση ότι σε περίπτωση που απειληθούν κυριαρχικά δικαιώματα η Γαλλία θα είναι δίπλα μας. Αντί γι αυτό ήλθε το αντίθετο ότι η Συμφωνία δεν περιλαμβάνει τα κυριαρχικά δικαιώματα. Τι σημαίνει αυτό ότι αν έλθουν τουρκικά ερευνητικά για έρευνες στα 7 μίλια, πχ στα όρια με της ΑΟΖ με την Αίγυπτο, δεν θα συνδράμει η Γαλλία αν έχουμε προκλήσεις». Ακολούθως θύμισε ότι «όταν ήταν πρωθυπουργός και είχε βγει το Μπαρμπαρός έξω από το Καστελόριζο. Γιατί δεν προχώρησε σε έρευνες; Δεν είχαμε Ραφάλ και Φρεγάτες, αλλά είχαμε αποφασιστικότητα και το πολεμικό ναυτικό ήταν εκεί. Αντίθετα όταν βγήκε το τουρκικό ερευνητικό έξω από την Κρήτη έλεγαν ότι το πήρε ο αέρας και έφθασε ο πρωθυπουργός να απομακρύνει τον σύμβουλο του γιατί είπε ότι παραβιάστηκαν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Στο ερώτημα τι θα κάνει ως πρωθυπουργός σε σχέση με τη Συμφωνία απάντησε: « Το πρώτο που θα διεκδικήσω είναι ότι θα υπάρξει τοποθέτηση ότι θα σταθούν δίπλα μας με κάθε τρόπο…Επίσης θα διεκδικήσω μία αναθεώρηση γιατί έχουμε φρεγάτες που κατασκευάζονται χωρίς συμμετοχή της ελληνικής πολεμικής βιομηχανίας. Το τρίτο είναι ότι οι Έλληνες στρατιώτες δεν έχουν καμία δουλειά στην υποσαχάρια ζώνη του Σαχέλ». Άφησε και σύντομη αιχμή για την Συμφωνία των Πρεσπών λέγοντας «δεν θα κοροϊδέψω τον ελληνικό λαό, η δική μας η αντίληψη δεν είναι ότι θα βάλλω βέτο για την ενταξιακή προοπτική και μετά να λέει ότι θα τιμήσω την Συμφωνία που ήταν προδοτική».

Η εξεταστική για την "λίστα Πέτσα" είναι θέμα δημοκρατίας

Για το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής που έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε: «... Δεν καταγγέλλω τις δημοσκοπήσεις ή τους δημοσκόπους συλλήβδην. Αυτό που έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε ζητήσει την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την λίστα Πέτσα, για την χρηματοδότηση χωρίς κριτήρια και για χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Επίσης έχουμε ζητήσει την διερεύνηση για μία εταιρεία που πήρε κρατικό χρήμα 270 χιλ. ευρώ. Ζητήσαμε να ερευνηθεί η υπόθεση από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και η κυβέρνηση που έχει την πλειοψηφία το αρνήθηκε». Συμπληρώνοντας, σε ερώτηση γιατί πολλά στελέχη του στρέφονται κατά των εταιρειών δημοσκοπήσεων είπε: «Ουδείς άνοιξε πόλεμο με τις δημοσκοπήσεις και τις μετρήσεις. Δεν ανοίξαμε πόλεμο όταν οι εταιρείες έπεσαν έξω στο δημοψήφισμα ή στις εκλογές του 2015, ούτε καν όταν στις τελευταίες εκλογές μας, που έπεσαν μέσα στο αποτέλεσμα μας, υποτιμούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ και μας έδιναν έξι μονάδες λιγότερες από ότι τελικά πήραμε. Προσωπικά είμαι πολύ προσεκτικός... Παρατηρώ όμως ότι η κυβέρνηση από την στιγμή που καταθέσαμε την πρόταση για την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής και το αποδέχθηκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, βρίσκεται σε έναν πανικό, ξεχνά τα άλλα θέματα που βάζουμε στο αίτημα και επιμένει στις δημοσκοπήσεις…Η διερεύνηση είναι όμως θέμα δημοκρατίας για τον τόπο μας. Ο πρώην καγκελάριος Κουρτς οδηγήθηκε σε παραίτηση γιατί έδωσε ένα εκατομμύριο ευρώ, όχι 41 που έδωσε εδώ ο κ. Μητσοτάκης. Οι λόγοι δεν ήταν ποινικοί, ήταν ηθικοί και αυτό το μεγάλο ηθικό ζήτημα αναδεικνύουμε και εμείς. Το ηθικό αυτό θέμα συμπυκνώνεται σε δύο λέξεις ‘Λίστα Πέτσα'».

Στο ερώτημα γιατί δεν δέχεται την διεύρυνση που πρότεινε ο πρωθυπουργός από το 2015 και μετά απάντησε: «Κατ΄ αρχήν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τίποτε να φοβηθεί, δεν έδωσε χρήματα σε μέσα ενημέρωσης και δημοσκοπικές εταιρείες. Το αντίθετο έκανε κατηγορήθηκε ότι τους πήρε. Αλλά έκανε μία συγκεκριμένη πρόταση για διερεύνηση της λίστας Πέτσα και για τον τρόπο που έδωσαν οι αρμόδιοι υπουργοί Πέτσας και Σκυλακάκης τα χρήματα στα μέσα ενημέρωσης. 'Αρα ο κ. Μητσοτάκης πετάει την μπάλα στην εξέδρα ζητώντας γενικώς και αορίστως διεύρυνση. Ας μας πει τι θέλει να εξεταστεί; Ποια εταιρεία, για ποια υπόθεση; Επίσης παρότι έχει την πλειοψηφία στην Επιτροπή θέλει εξ αρχής άλλη διαπίστωση γιατί δεν το αντέχει. Έτσι όμως παραβιάζει το Σύνταγμα».

Εκλογές και εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ

Σε ερώτηση για το ποια είναι η εκτίμησή του για το αν ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές παρά τις διαβεβαιώσεις του περί του αντιθέτου απάντησε: «Δεν είμαι στο μυαλό του πρωθυπουργού. Αλλά επειδή έχω διατελέσει πρωθυπουργός μπορώ να σας πω ότι ένας πρωθυπουργός πηγαίνει σε εκλογές για δύο λόγους: Είτε γιατί είναι απόλυτα βέβαιος ότι θα τις κερδίσει. Είτε γιατί βλέπει την κατάρρευση της κυβέρνησής του και θέλει να προλάβει. Νομίζω ότι είμαστε στο δεύτερο».

Για τις διεργασίες στο ΚΙΝΑΛ και την ενδεχόμενη υποψηφιότητα Παπανδρέου, αφού έδωσε τις ευχές του στην Φώφη Γεννηματά απάντησε: «την ώρα που υπάρχουν διεργασίες θα ήταν άκομψο και άκαιρο να εκφράσω θέση και να εκληφθεί σαν επιλογή κάποιου υποψηφίου… Αυτό που μπορώ να πω είναι να υπάρξει την επόμενη ημέρα της εκλογής η προοπτική της προοδευτικής διακυβέρνησης'.

Η απάντηση Οικονόμου στον Αλέξη Τσίπρα

Άμεση ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου στα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξή του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Οικονόμου στην δήλωσή του αναφέρει: «Στο ζήτημα της πανδημίας ο κ. Τσίπρας, αφού υπέθαλψε για μήνες την συμπαράταξη στενών του συνεργατών με τον πυρήνα των αντιεμβολιαστών, συνέχισε την τακτική του να μηδενίζει και να απορρίπτει χωρίς να προτείνει το παραμικρό.

Στα εθνικά μας θέματα θέλει μια Ελλάδα μικρή, φοβισμένη και περιθωριοποιημένη, εκτός δικτύου διεθνών συμμαχιών. Όσον αφορά στις δημοσκοπήσεις, σε μια οβιδιακή μεταμόρφωση και μετά όλο αυτό το θόρυβο που προκάλεσε με την πρόταση εξεταστικής επιτροπής, μάθαμε απόψε ότι δεν υιοθετεί τις απόψεις των στελεχών του κόμματός του για την υποτιθέμενη αναξιοπιστία τους.

Στη σημερινή τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Τσίπρα ένα πράγμα ξεχώρισε, περισσότερο ακόμα και από την πρωτοφανή απουσία πρακτικών πολιτικών προτάσεων• η αδυναμία του να εκφέρει λόγο συγκροτημένο, με βάθος και τεκμηρίωση. Ο κ. Τσίπρας μιλούσε πολλή ώρα, προσπαθώντας απεγνωσμένα να βρει κάτι να πει. Δεν τα κατάφερε».

