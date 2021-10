Αθλητικά

Champions League: Ο Μέσι γλίτωσε την Παρί, θρίαμβος της Λίβερπουλ στη Μαδρίτη

Το Champions League «επέστρεψε» άκρως δυναμικά με τις ομάδες να «σερβίρουν» στο «πρώτο πιάτο» της 3ης αγωνιστικής 35 γκολ.

Το ματς της βραδιάς έγινε στο «Μετροπολιτάνο», όπου η Λίβερπουλ έκανε το 3Χ3 απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης (3-2) στο γήπεδο που κατέκτησε το 2019 το Champions League, ενώ το απόλυτο διατηρεί και ο Άγιαξ με το εμφατικό 4-0 επί της Ντόρτμουντ στο ντέρμπι κορυφής του 3ου ομίλου. Η Μίλαν εξακολουθεί ν΄ απογοητεύει (ηττήθηκε από την Πόρτο κι έμεινε χωρίς βαθμό), η Σερίφ γνώρισε την πρώτη της ήττα, ενώ η Ρεάλ «ξόρκισε τον κακό της δαίμονα» (Σαχτάρ) με «πεντάρα» στο Κίεβο.

Οι «κόκκινοι» του Γιούρκεν Κλοπ έφτασαν τα 11 γκολ μετά από 3 ματς, με τον Μο Σαλάχ να τους «οδηγεί», πετυχαίνοντας απόψε 2 τέρματα. Η κόκκινη κάρτα του Αντουάν Γκριεζμάν στο 52΄ άλλαξε εντελώς τα δεδομένα του ντέρμπι, καθώς οι «ροχιμπλάνκος» έχασαν τον σκόρερ των δύο τερμάτων τους και ταυτόχρονα έδωσαν το πλεονέκτημα στους Αγγλους που το εκμεταλλεύτηκαν κι έφτασαν στη μεγάλη νίκη.

Την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση πανηγύρισε η Ίντερ απέναντι στην Σερίφ Τιρασπόλ στο Μιλάνο με 3-1, υποχρεώνοντας τους Μολδαβούς στην πρώτη εφετινή τους ήττα μετά από τα δύο σερί «τρίποντα» στο ξεκίνημα, με αποκορύφωμα το «διπλό» στο «Μπερναμπέου». Χωρίς τον Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια της (άρρωστος), αλλά με τον Κολοβό στο αρχικό σχήμα (αντικαταστάθηκε στο 84΄), η Σερίφ δεν μπόρεσε να κάνει άλλο ένα... θαύμα, ωστόσο, παρά την ήττα της παραμένει στην κορυφή του 4ου ομίλου, με «συγκάτοικο» την Ρεάλ.

Αυτή την φορά η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε... υποψιασμένη απέναντι στην Σαχτάρ Ντόνετσκ και μαθημένη από το... πάθημά της την περασμένη σεζόν, όταν είχε ηττηθεί εντός κι εκτός έδρας από τους Ουκρανούς (3-2 στη Μαδρίτη και 2-0 στο Κίεβο). Μετά την εντός έδρας ήττα-σοκ από την Σερίφ την 2η αγωνιστική, οι «μερένγκες» αντέδρασαν δυναμικά και με το σαρωτικό 5-0 δεν άφησαν κανένα περιθώριο στην Σαχτάρ, η οποία μετά από 3 ματς μετρά μόλις ένα βαθμό.

Λιγότερο από 14 μήνες πέρασαν από τότε που η Παρί Σεν Ζερμέν και η Λειψία διεκδίκησαν μια θέση στον τελικό του Champions League του 2020, με τους Γάλλους να κερδίζουν τότε τη μάχη στο final-8 της Λισαβόνας και να περνούν στον καταληκτικό αγώνα της διοργάνωσης.

Οι «πρωτευουσιάνοι» χαμογέλασαν και πάλι απόψε στο «Παρκ Ντε Πρενς», όπου με ηγέτη τον Μέσι (2 γκολ για πρώτη φορά στη διοργάνωση με την φανέλα της Παρί) επικράτησαν με 3-2 και με την δεύτερη σερί νίκη τους στο Παρίσι (προηγήθηκε το 2-0 επί της Σίτι) απολαμβάνουν τη μοναξιά της κορυφής του πρώτου γκρουπ, με την Λειψία να γνωρίζει την τρίτη σερί ήττα στη διοργάνωση.

Το 3Χ3 στον 3ο όμιλο έκανε ο Άγιαξ, διαλύοντας στο Αμστερνταμ με 4-0 την Ντόρτμουντ και, πλέον, βρίσκεται «αγκαλιά» με την πρωτιά και το «εισιτήριο» για τα νοκ άουτ. Για την Μπορούσια η πρώτη ήττα ήρθε με αρκετά... βαρύ τρόπο, με τις δύο ομάδες να ανανεώνουν το ραντεβού τους σε 15 ημέρες στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ».

Τρεις εβδομάδες μετά την ήττα της στο «Παρκ ντε Πρενς» από την Παρί Σεν Ζερμέν, η Μάντσεστερ Σίτι «επέστρεψε» με εμφατικό τρόπο στα «τρίποντα» επικρατώντας πολύ εύκολα με 5-1 της Μπριζ στο «Γιαν Μπρέιντελ Στάντιον». Με την 13η της νίκη στα τελευταία 19 εκτός έδρας ματς που έχει δώσει στο Champions League η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα απέδειξε ότι «άφησε πίσω» την ήττα στο Παρίσι στις 28/09 και προσωρινά ανέβηκε στην κορυφή του 1ου γκρουπ (έχει ένα ματς περισσότερο από την Παρί που υποδέχεται απόψε την Λειψία), αφήνοντας πίσω τη σημερινή της αντίπαλο, η οποία γνώρισε την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση.

Σε ένατο σερί ματς εντός έδρας με πορτογαλική ομάδα η Μπεσίκτας απέτυχε να πάρει την πρώτη της νίκη, ενώ έμεινε μόλις με μία στο «σπίτι» της μετά από 12 αγώνες που έχει δώσει στην γειτονική χώρα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Απόψε (19/10) γνώρισε την 5η ήττα από ομάδα της Ιβηρικής χερσονήσου, αυτή την φορά από την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας με 4-1, σε ματς που ουσιαστικά κρίθηκε στο πρώτο 45λεπτο όταν οι πρωταθλητές της Primeira Liga πέτυχαν τα τρία από τα τέσσερα τέρματα (δύο ο Κοάτες) της επιβλητικής νίκης τους. Ο αγώνας ήταν «χωρίς αύριο» και για τους δύο αντιπάλους, που προέρχονταν από 2 ήττες στο ξεκίνημα του 3ου ομίλου, οπότε μετά το σημερινό αποτέλεσμα τα «Λιοντάρια» έμειναν στο παιχνίδι της πρόκρισης, σε αντίθεση με τους Τούρκους που θα έχουν ως ρεαλιστικό στόχο, πλέον, την είσοδο στο Europa League.

Τα αποτελέσματα:

1oς ΟΜΙΛΟΣ

Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 1-5

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Λειψία (Γερμανία) 3-2

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 2-3

Πόρτο (Πορτογαλία)-Μίλαν (Ιταλία) 1-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία) 1-4

Αγιαξ (Ολλανδία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 4-0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-Ρεάλ Μ. (Ισπανία) 0-5

Ίντερ (Ιταλία)-Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία) 3-1

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία) 20/10

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Μπάγερν (Γερμανία) 20/10

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 20/10

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)-Αταλάντα (Ιταλία) 20/10

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)-Βόλφσμπουργκ ( Γερμανία) 20/10

Λιλ (Γαλλία)-Σεβίλη (Ισπανία) 20/10

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Ζενίτ (Ρωσία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 20/10

Τσέλσι(Αγγλία)-Μάλμε (Σουηδία) 20/10

