Βόρεια Κορέα - Πύραυλοι: Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου, αυτήν τη φορά από υποβρύχιο.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συγκλήθηκε επειγόντως και θα συνεδριάσει σήμερα, κεκλεισμένων των θυρών για τη Βόρεια Κορέα, η προχώρησε την Τρίτη σε δοκιμή πυραύλου εκτοξευόμενου από υποβρύχιο, αυξάνοντας περαιτέρω τις στρατιωτικές της δυνατότητες.

Η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκλήθηκε με πρωτοβουλία των ΗΠΑ και της Βρετανίας, διευκρίνισαν διπλωματικές πηγές.

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε επιτυχή δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου «νέου τύπου», εκτοξευόμενου από υποβρύχιο, μετέδωσε νωρίτερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, το KCNA.

Ο νέος πύραυλος θαλάσσης-εδάφους τύπου SBLM (από τα αρχικά του όρου submarine-launched ballistic missile στα αγγλικά) διαθέτει «αρκετές προηγμένες τεχνολογίες ελέγχου και κατεύθυνσης», σύμφωνα με το KCNA. Εκτοξεύθηκε από το ίδιο υποβρύχιο που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την πρώτη δοκιμή SBLM, πριν από πέντε χρόνια.

Η δοκιμή προστέθηκε στη σειρά πυραυλικών εκτοξεύσεων που άρχισε τον περασμένο μήνα.

Αναλυτές σημείωσαν ότι το φωτογραφικό υλικό το οποίο μεταδόθηκε παράλληλα από το KCNA εικονίζει πύραυλο με στενότερο σώμα από προηγούμενους βορειοκορεάτικους SBLM, κάτι που σημαίνει πως περισσότεροι πύραυλοι, αν και με μικρότερο δραστικό βεληνεκές, μπορούν να αποθηκεύονται στα ειδικά διαμορφωμένα σιλό υποβρυχίων και άρα η Πιονγκγιάνγκ πλησιάζει στο να αποκτήσει επιχειρησιακό στόλο υποβρυχίων με πυρηνικά όπλα.

