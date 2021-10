Πολιτική

ΚΙΝΑΛ: ο Κεγκέρογλου αποσύρει την υποψηφιότητα του

Τι αναφέρει στην δήλωση του, μία ημέρα μετά από την κατάθεση των υπογραφών στήριξης του.

Στην απόσυρση της υποψηφιότητας του για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, κίνηση που για την οποία είχε προϊδεάσει το πρωί, μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, προχώρησε ο Βασίλης Κεγκέρογλου.

Όπως είχε τονίσει το πρωί, η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Γιώργου Παπανδρέου, φέρνει πάρχουν νέα δεδομένα και «όλο το πολιτικό σκηνικό επηρεάζεται με τον ένα ή την άλλο τρόπο», είπε.

Σε δήλωση του Βασίλη Κεγκέρογλου, αναφέρονται τα εξής:

«Προτεραιότητα μου η ενότητα, η μαζική συμμετοχή και η λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας».

Η υποψηφιότητά μου, αποτέλεσμα του πολιτικού κενού που δημιουργήθηκε μετά την ασθένεια της Προέδρου μας, στόχευσε να προσθέσει αξία και δυναμική στη στρατηγική της αυτόνομης πορείας με σοσιαλδημοκρατική ταυτότητα, όπως την διαμόρφωσε η Φώφη Γεννηματά αλλά και να συμβάλει στη μαζική συμμετοχή των πολιτών στις επικείμενες εσωκομματικές εκλογές.

Όπως είχα δηλώσει με ειλικρίνεια και παρρησία, έγκαιρα και δημοσίως, η υποψηφιότητα του Προέδρου Γιώργου Παπανδρέου αλλάζει τα δεδομένα, όχι μόνο στο Κίνημα Αλλαγής αλλά και σε όλο το πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Αξιολογώντας, λοιπόν, τα νέα δεδομένα και μετά από διαβούλευση με τους συνεργάτες μου, η απόφαση μου είναι να συνεχίσω από τη θέση του Γραμματέα της Κ.Ο. την πολύ σημαντική και απαιτητική δουλειά του Κινήματος Αλλαγής στη Βουλή, ιδιαίτερα αυτή την πολύ κρίσιμη περίοδο και να μη συμμετέχω ως υποψήφιος στις διαδικασίες ανάδειξης Προέδρου, συμβάλλοντας με όλες μου τις δυνάμεις στην ενότητα του Κινήματος Αλλαγής και στην επανασύνδεσή του με την κοινωνία.

Ευχαριστώ από καρδιάς τους χιλιάδες πολίτες, συντρόφους και συντρόφισσες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μου και δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω να τιμώ την εμπιστοσύνη τους με κάθε πολιτική μου ενέργεια και πράξη.

Είναι αυτονόητο ότι οι υπογραφές ανήκουν στους ίδιους, δεν εκχωρούνται και δεν μεταβιβάζονται. Η επιλογή του νέου Προέδρου είναι απόφαση του καθένα και της καθεμιάς που θα συμμετέχει στις εκλογές. Βασικό κριτήριο είναι η δυνατότητα κάθε υποψηφίου να αντιπολιτευθεί υπεύθυνα και δυναμικά την Κυβέρνηση της Ν.Δ και να αντιπαραθέσει την αυτόνομη πολιτική μας ταυτότητα και ολοκληρωμένη πρόταση στην αδύναμη, ανεπαρκή και αναξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ.Να κάνει τη Δημοκρατική Παράταξη και πάλι Πρωταγωνιστή.

-Καλώ όλους και όλες που αναζητούν ένα αύριο με βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη να συμμετέχουν στις εκλογές.

-Κάθε ψήφος μάς δίνει δύναμη!».





